不要拍我！東區街頭拍攝作業遭誤認偷拍 冷氣工持螺絲起子攻擊學生

李嫌突持螺絲起子朝人攻擊，一旁友人及路過民眾聯手將人壓制。翻攝畫面

台北市大安區昨（7日）傍晚發生一起攻擊案件。一名李姓男子自稱是冷氣維修工，於下午17時許在敦化南路一段巷弄內，因誤會3名正在拍攝課堂作業的男子「偷拍」他，情緒激動下持螺絲起子威脅並攻擊對方，場面一度失控，所幸警方迅速到場處置。

警方調查，3名受害人為同就讀自媒體補習班的同學，當時正拍攝作業影片。李姓嫌犯見狀誤以為被拍攝，多次要求「不要拍我」，甚至以螺絲起子抵住謝姓男子腰部，嗆聲「再給你們一次機會」。3人立刻道歉離開，但李嫌仍一路尾隨，雙方爆發口角後，嫌犯突然持螺絲起子攻擊。

3人和民眾合力將李嫌壓制，過程中造成多方受傷。警方到場後立即介入並將李嫌強制送醫。

李嫌自稱冷氣修理工，但身上僅有一把螺絲起子。翻攝畫面

傷勢部分，張姓男子在壓制過程中雙手上臂擦挫傷，外套也被螺絲起子刺破；李姓被害男子則雙手擦挫傷。兩人事後均提出傷害與毀損告訴。

警方表示，監視器與密錄器畫面仍在調閱與請示中，將協助釐清案發全過程。全案依傷害及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾遇到糾紛應冷靜處理，並立即撥打110報案，由警方協助介入，以避免衝突升高造成傷害。



