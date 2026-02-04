「不要拿美國來嚇我們」！柯文哲怒批民進黨拿美國當藉口：軍購預算會直接和華府溝通

藍白兩黨不滿總統未到國會報告因此一直不讓軍購條例付委，有美國參議員發文批評在野黨杯葛預算。民眾黨前主席柯文哲今（4）日表示，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」，有什麼問題他們會跟華盛頓直接溝通，也會跟AIT密切聯絡。

民眾黨下午舉行「眾馬奔騰 萬眾同欣」台灣民眾黨春節小物開箱記者會，柯文哲在接受媒體聯訪時表示，黃國昌也跑到美國直接溝通，事實上如果美國國務院將軍購送到國會「我們都同意啊」，剩下一些細節再檢查一遍即可。他認為法案也可以再修正，如果美方繼續通過軍購，能否按照流程繼續審等。柯文哲隨後話鋒一轉，稱「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」，有什麼問題他們會跟華盛頓直接溝通，也會跟AIT保持密切聯絡。

在軍購議題上，柯文哲表示，民眾黨並非拒絕與美方溝通，事實上也已於今年一月率團前往華盛頓，直接與美方進行交流。他強調，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口。」並指出，相關法案可以在既有基礎上嚴加檢視、持續審理，「如果美國國務院已經送到國會，我們都同意，只是剩下一些細節需要再檢查一次。」他亦直言，未來如有疑義，民眾黨會直接與美方溝通，「以後不要再拿美國來嚇我們。」柯文哲表示，樂見各方對於民眾黨版軍購案的意見，「大家可以提出來討論，我們會把事情處理掉。」

談及兩岸交流議題，柯文哲重申，自2014年出任台北市長以來，對中國大陸的態度從未改變，「對話比對抗好，交流比交惡好。」他認為，沒有高度政治爭議的事項，特別是民間與民生層面，可以優先推動，「如果一見面就要談一國兩制、九二共識，還沒開始講話就吵架了，有什麼好談的？」

