「不要插手台灣」! 日媒曝川普對高市「辛辣言辭」 日方緊急澄清

日媒《週刊文春》於12月5日在社群平台「X」爆料，稱知情人士透露，川普在通話中的措辭相當辛辣，甚至疑似說出「不要插手台灣問題」等言論。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 美國總統川普與日本首相高市早苗在 11 月 25 日的電話會談，再度引發外界對台灣議題的關注。《華爾街日報》11 月 26 日獨家報導稱，川普在通話中建議高市在台灣議題上放緩語調，避免挑釁中國。不過，日本官方隨後駁斥此報導，指出描述並不符合事實。

值得注意的是，日媒《週刊文春》於 12 月 5 日在社群平台「X」爆料，稱知情人士透露，川普在通話中的措辭相當辛辣，甚至疑似說出「不要插手台灣問題」等言論。此消息再度引發國際關注，凸顯美日之間對台灣議題的敏感與複雜。

報導指出，川普與高市的通話時機正值中日關係因高市先前的「台灣有事」言論而緊張升溫。川普在 11 月 24 日先與中國領導人習近平通話，習近平強調台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」。隨後，川普主動致電高市，據《華爾街日報》報導，他建議日方在台灣議題上保持克制，但並未強迫高市收回言論。

川普在 11 月 24 日先與中國領導人習近平通話，習近平強調台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」。 圖：取自 白宮 官方網站

高市通話後表示，雙方就強化美日同盟、印太局勢及區域挑戰交換意見，川普也簡述了他與習近平的通話情況，並稱兩人是「非常親密的朋友」。對於外界追問「台灣有事」的看法，高市則強調，日本在《舊金山和約》中已放棄所有權利，因此沒有立場認定台灣的法律地位。

對此，日本內閣官房長官木原稔 11 月 27 日表示，會談詳細內容屬外交事務不便透露，但必須澄清《華爾街日報》報導中關於台灣議題的描述「完全不符事實」，強調川普並未建議日本在台灣主權問題上挑釁中國。日本外相茂木敏充亦在回應媒體詢問時，多次以「未聽清楚」等理由迴避正面評論。

然而，《週刊文春》的最新爆料顯示，即便日方官員持續否認，川普的措辭仍可能比外界先前認知更直接辛辣，為美日外交互動及台灣議題增添新的不確定性。

