「不要沒靈感就去旅行！」韓國名導來台曝賣座編劇8心法
〔記者鍾志均／台北報導〕想拍出既叫好又叫座的電影，答案可能不是旅行，而是「屁股要黏在椅子上」！2025「台北電影學院」昨(16)舉辦年度最後重磅活動，攜手台灣大哥大「商業編劇人才養成計劃」，邀請2025年韓國票房冠軍電影《我和我的殭屍女兒》編導畢鑑盛來台開講，一開口就金句連發，讓現場編劇、創作者直呼「被打醒」。
這場被視為「商業與創作正面對撞」的編劇論壇，由國際製片人金哲秀主持，聚焦好故事，怎麼真的走進市場？畢鑑盛以自身經歷拆解「商業編劇8大關鍵技巧」，從故事大綱、三幕劇結構、角色設計，到台詞節奏、主題鋪陳與高潮設計，毫不藏私。
談到《我和我的殭屍女兒》時，他更直言，原著漫畫其實是悲劇結局，但他選擇在電影版「改寫命運」，原因只有「商業電影要顧及觀眾的心情。」他透露，電影誕生的時間點正好在疫情後，「我想用愛，安慰剛走出低潮的觀眾。」這段話也引發現場創作者熱烈共鳴。
畢鑑盛特別提到喜愛的台灣電影《左撇子女孩》，大讚該片用「魔鬼的手偷東西」這個設定，透過情境與留白，讓觀眾自己參與角色的情緒與家庭關係，「那種不說破，反而更有力量。」
談到創作低潮，畢鑑盛毫不浪漫的說：「不要以為沒靈感就去旅行。」他笑稱自己的靈感來自「屁股」，每天坐在桌前寫，在病床上寫，甚至在父親喪禮時也寫。
此外，台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏也親自到場，指出公司已投資扶植超過65個影視、演唱會與綜藝項目，「這場論壇，就是讓創作和市場真正對話的開始。」
台北市電影委員會總監饒紫娟則直言：「沒有商業電影，就沒有產業。」她以《寄生上流》為例，點出真正成功的作品，往往是披著商業外皮的作者電影。
