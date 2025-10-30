「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。
一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。
以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。
「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。
儘管如此，這個晴朗週六在首爾市中心的抗議人潮，仍反映出韓國總統李在明本週在接待美中領導人時，必須進行的外交平衡。
首爾長期以來是美國的重要盟友。
領導人常以「血盟」形容這段友誼，源自1950至1953年的韓戰，美軍協助抵禦朝鮮入侵。韓國至今仍仰賴華盛頓的安全保障，但也需要中國這個最大貿易夥伴與出口市場。
「這是一個特別棘手的時刻——韓國陷入兩難。」卡內基國際和平基金會的達西·德勞特-維哈雷斯（Darcie Draudt-Vejares）表示。
「年復一年，韓國正體現出全球許多國家的處境：與中國有深度經濟連結，同時也與美國緊密相連。如今，李在明正試圖在這兩大強權之間周旋。」
這種處境之下，他的國家甚至將在本週四舉辦特朗普與習近平的會談，而這可能為兩國時斷時續的貿易戰帶來突破。
與美國周旋
現年61歲的李在明是一名資深政治人物，但眼下挑戰重重。
歷經半年動盪後，李在明在6月以壓倒性優勢勝出大選。
前總統尹錫悅短暫發布戒嚴令，引發大規模抗議與憲政危機，最終遭到彈劾，卻也讓國家陷入嚴重分裂。
李在明上任時，特朗普的關稅政策已令盟友與對手震驚。美韓展開談判，8月李在明造訪白宮，展現親和力，看似奏效。
韓國認為已安撫這位強勢盟友。
首爾宣布將在美國投資3,500億美元，並購買1,000億美元的液化天然氣。作為回報，特朗普同意將關稅從25%降至15%。
但隨後，美國喬治亞州一座現代汽車工廠遭到大規模移民執法行動，逾300名韓國人被拘留。雖然大多數人已返國，但事件仍動搖了雙邊關係——尤其是考慮到現代汽車是美國的重要投資者。
「我不認為美韓關係已經破裂。」23歲的李慧妍（Hye-yeon Lee，音譯）在美國大使館外的抗議活動結束時表示。
「但我確實認為關係正受到明顯侵蝕。」她補充道。
白宮也在貿易談判中提高要求——特朗普如今要求韓國在美國進行現金投資。
儘管雙方努力達成協議，但目前尚未簽署任何最終文件，外界對兩位領導人週三會面能否取得成果並不樂觀。
「這次訪問對韓國的繁榮與安全至關重要。但有趣的是，特朗普在這裡停留時間越短，對李在明總統可能越有利。」亞洲協會美中關係中心資深研究員約翰·德魯里（John Delury）表示。
「目前看來，雙方在貿易協議上並未接近突破。如果特朗普來訪、會談順利、24小時內離開，對韓國而言並不是壞結果。」
而民間也顯然存在憤怒與幻滅感，部分源自特朗普具爭議性的個人政治風格。這也是抗議出現的原因之一。
22歲的大學生金率怡（Kim Sol-yi，音譯）手持一幅漫畫標語，畫中特朗普嘔出金錢。
「他說韓國是『提款機』，那真的讓我很生氣，」她說。「美國似乎把韓國當成現金奶牛——毫不掩飾——要求巨額投資。老實說，這讓我很憤怒，也讓我質疑美國是否真的把我們當成平等夥伴。」
儘管如此，韓國民眾對美國的看法仍普遍正面。
根據美國皮尤研究中心今年稍早進行的一項民調，近九成受訪者認為美國是韓國最重要的盟友。但該調查是在喬治亞州突襲事件發生之前進行的。
而對於本週另一位來訪的超級強權——中國，民調結果則不那麼友善。約三分之一受訪者認為中國是韓國最大的威脅。
中國難題
「我今天出來，是因為我愛韓國，想要保護韓國，」27歲的朴多頌（Park Da-som，音譯）在另一場反中集會上表示。
「我覺得大韓民國正逐漸受到中國影響。」她補充，但也表達了務實的立場。
「當然，我認為我們應該與中國維持一定程度的友好外交關係。我們不喜歡的是中共——中國共產黨。」
自2016年首爾同意部署美國先進飛彈防禦系統以來，韓國的反中情緒持續升高，當時北京強烈反彈並進行經濟報復。兩國之間也有歷史恩怨，關係始終不甚穩定。
尹錫悅遭彈劾後，國內政治分裂加劇，右派的不信任感也隨之升溫。中國干預成為陰謀論中的常見元素，指稱尹是選舉舞弊的受害者。
當時有數以萬計的人要求尹下台，其支持者人數則相對較少，但聲音激烈，至今仍有保守派邊緣團體定期呼籲他復職。他們也是反中抗議的主力。
週末的抗議標語寫著「韓國是韓國人的」，還有「阻止中國漁船」等口號。一間咖啡廳因在網路上宣稱拒絕接待中國顧客而遭批評。
這類事件引發種族歧視的指控，但27歲的抗議者秀彬（Soo-bin，音譯）不認同：「我們重視民主自由與自由市場經濟。我們希望大韓民國是一個保障所有自由的國家——結社、集會、宗教與言論自由——這就是我們站在這裡的原因。」
觀察人士指出，這種觀點屬於少數，僅代表韓國選民中的一小部分。
不過，在總統李在明放寬中國旅遊團簽證規定後，反中言論確實略有升溫。
李在明試圖透過立法來遏止抗議活動，提出禁止煽動仇恨或歧視的集會法案。他一向主張加強對中關係，也明確表示這將是其施政方向。
中國國家主席習近平預計週六與李在明進行一對一會談，這是他11年來首次訪問韓國，儘管北京距離首爾僅一小段航程。
「如果李總統能在經濟方面有所成果，大家都會給他空間，除了那些極右派的邊緣立場，」約翰·德魯里表示，「李總統的施政方向其實更偏向中間，而韓國的中間選民希望與中國維持良好關係。」
與超級強國相處
習近平將於週四抵達韓國，在與特朗普會面後，將前往古都慶州，與其他領袖一同參加亞太經合組織（APEC）峰會，共停留三天。
他在韓國的停留時間比特朗普更長，這對中國而言是一次重大的外交機會，藉此展現中國作為更穩定的貿易夥伴與全球強權的形象。
前任韓國領導人尹錫悅對中國立場強硬，雙邊關係惡化。現時與北京改善關係，也可能有助於李在明與朝鮮領導人金正恩展開對話。
這也是他與所屬民主黨一直推動的方向。過去特朗普與金正恩的歷史性峰會，也是在同一政黨的韓國領導人協助下促成。
這次是否有可能再度發生？美國總統已表示願意對話，但平壤方面尚未回應。
撇開金正恩不談，這週對韓國與李在明而言意義重大。
美國的影響隨處可見，從音樂到宗教，但如今韓國已是富裕的軟實力強國，擁有自己的發聲權。
街頭上，穿著韓服的西方遊客穿梭尋找Netflix熱門影集《K-pop獵魔女團》的周邊商品，或在韓系美妝店排隊購買最新面膜。韓國經濟也再度加速成長。
無論李在明如何在全球兩大經濟體之間周旋，他都難以承受與任何一方疏遠的代價。
