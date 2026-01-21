不要的棉被枕頭要丟回收還垃圾？丟錯最重罰6000元，加碼舊娃娃玩具處理法
2026年過年日期逐漸接近，家家戶戶準備開始年終大掃除，整理家中囤積已久的物品。然而，面對舊棉被、枕頭等大型寢具用品，許多民眾往往不知道該歸類為一般垃圾還是資源回收，成為斷捨離過程中的一大難題。為了避免民眾因垃圾分類錯誤而面臨最高6,000元的罰鍰，新北市環保局針對這類常見疑問提供明確解答，協助民眾正確處理大掃除產生的各類廢棄物。
不要的棉被枕頭如何處理
新北市環保局在臉書發文表示，棉被屬於不可回收物品，如果體積小於25公升，必須裝入垃圾專用袋內，再交由循線垃圾車收運。不過，若棉被或毛毯的體積較大，單一物件超過25公升時，民眾可以免用專用垃圾袋，直接投入垃圾車進行處理，枕頭處理方式也是一樣。
▲舊棉被不可回收，要當垃圾處理。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
不要的娃娃玩具怎麼處理
環保局表示，娃娃屬於不可回收物品，應裝進專用垃圾袋，再交給循線垃圾車，但如果單一物件大小超過25公升，可以免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車。至於塑膠玩具，通常不可以回收，請裝垃圾專用袋交給循線垃圾車，若確認有回收標誌或可回收材質部分經現場人員判定後即可回收。
亂丟垃圾最高罰6000元
環保局特別提醒民眾，未依規定棄置垃圾或未使用專用垃圾袋的民眾，將依據廢棄物清理法進行告發處理，罰鍰金額從1,200元起跳，最高可處6,000元罰鍰。
過年垃圾車時間
至於過年有沒有垃圾車？每個縣市的收運時間不太一樣。以台北市為例，環保局表示，2/17初一、2/18初二、2/19初三、2/22初六共４天停收。2/15小年夜正常收運，2/16除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將以播放音樂通知市民，2/20初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2/23初七起恢復收運大型廢棄物，民眾可多加利用。
為了方便民眾倒垃圾，停收期間台北市有設置30處限時收受點。若想知道其他縣市的過年垃圾車狀況，可至各縣市官網或是春節期間垃圾車清運時間表查詢。
公共場所清潔維持基本服務
即使在春節假期期間，台北市仍會維持基本的環境清潔服務。初一至初三期間，各分隊仍會安排至少１組人力在重點地區執行道路清掃、垃圾包及行人專用清潔箱清理工作。初四開始恢復主要道路掃街作業，初五起則完全恢復正常的掃街工作。至於各風景點的清潔維護，則由各管理單位自行負責處理。
▲過年期間台北市垃圾車收運時間。（圖片來源：台北市環保局）
新北市環保局
網址：https://www.facebook.com/share/p/17g5xqtoaW/
網址：https://www.facebook.com/share/p/17j9PgfAGu/
台北市環保局
網址：https://www.dep.gov.taipei/News_Content.aspx
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
