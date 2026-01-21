不要的棉被枕頭要丟回收還垃圾？丟錯最重罰6000元，加碼舊娃娃玩具處理法

2026年過年日期逐漸接近，家家戶戶準備開始年終大掃除，整理家中囤積已久的物品。然而，面對舊棉被、枕頭等大型寢具用品，許多民眾往往不知道該歸類為一般垃圾還是資源回收，成為斷捨離過程中的一大難題。為了避免民眾因垃圾分類錯誤而面臨最高6,000元的罰鍰，新北市環保局針對這類常見疑問提供明確解答，協助民眾正確處理大掃除產生的各類廢棄物。

不要的棉被枕頭如何處理

新北市環保局在臉書發文表示，棉被屬於不可回收物品，如果體積小於25公升，必須裝入垃圾專用袋內，再交由循線垃圾車收運。不過，若棉被或毛毯的體積較大，單一物件超過25公升時，民眾可以免用專用垃圾袋，直接投入垃圾車進行處理，枕頭處理方式也是一樣。

廣告 廣告

▲舊棉被不可回收，要當垃圾處理。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

不要的娃娃玩具怎麼處理

環保局表示，娃娃屬於不可回收物品，應裝進專用垃圾袋，再交給循線垃圾車，但如果單一物件大小超過25公升，可以免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車。至於塑膠玩具，通常不可以回收，請裝垃圾專用袋交給循線垃圾車，若確認有回收標誌或可回收材質部分經現場人員判定後即可回收。

亂丟垃圾最高罰6000元

環保局特別提醒民眾，未依規定棄置垃圾或未使用專用垃圾袋的民眾，將依據廢棄物清理法進行告發處理，罰鍰金額從1,200元起跳，最高可處6,000元罰鍰。

過年垃圾車時間

至於過年有沒有垃圾車？每個縣市的收運時間不太一樣。以台北市為例，環保局表示，2/17初一、2/18初二、2/19初三、2/22初六共４天停收。2/15小年夜正常收運，2/16除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將以播放音樂通知市民，2/20初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2/23初七起恢復收運大型廢棄物，民眾可多加利用。



為了方便民眾倒垃圾，停收期間台北市有設置30處限時收受點。若想知道其他縣市的過年垃圾車狀況，可至各縣市官網或是春節期間垃圾車清運時間表查詢。

公共場所清潔維持基本服務

即使在春節假期期間，台北市仍會維持基本的環境清潔服務。初一至初三期間，各分隊仍會安排至少１組人力在重點地區執行道路清掃、垃圾包及行人專用清潔箱清理工作。初四開始恢復主要道路掃街作業，初五起則完全恢復正常的掃街工作。至於各風景點的清潔維護，則由各管理單位自行負責處理。

▲過年期間台北市垃圾車收運時間。（圖片來源：台北市環保局）

新北市環保局

網址：https://www.facebook.com/share/p/17g5xqtoaW/

網址：https://www.facebook.com/share/p/17j9PgfAGu/

台北市環保局

網址：https://www.dep.gov.taipei/News_Content.aspx

更多食尚玩家報導

襪子可以穿２天嗎？專家給答案「做錯恐致病」，加碼１招消滅細菌又除臭

職場上奴性最強３星座！魔羯扛重任卻不被重視，這星座不會拒絕成工具人

好市多熱食區新品＋１！冬季限定口感滿分，加碼２款草莓夯品限時回歸

冬天一直被電到超崩潰！專家教４招擺脫靜電困擾，這材質衣服最安全



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章