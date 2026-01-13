不要的舊電毯「垃圾or回收」？環保局揭正確做法 亂丟最高恐罰6000元

生活中心／施郁韻報導

家中有舊的電毯，要丟回收還是一般垃圾？（圖／翻攝自新北i環保臉書）

近日天氣變冷，不少人會購買電毯、電暖器、暖暖包等保暖神器，不過有民眾家中有舊的電毯，詢問「電毯要丟回收還是一般垃圾？」對此，新北環保局公布解答。

新北環保局在臉書粉專「新北i環保」發文表示，舊電毯裡面有電線，民眾到底要丟回收還是垃圾車？該材質是一般垃圾，「不可以回收的」，主要由多種複合材質緊密結合而成，因此被歸類在一般垃圾。

環保局指出，確定電毯冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車，「免剪線、直接丟棄」。環保局說，若電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車。

環保局提醒，若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。



