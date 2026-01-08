不要等最後一刻才談安寧 台大「醫病共享決策」翻轉善終困境登期刊

台大醫院分享最新照護成果，以「醫病共享決策(SDM)」為核心，打造安寧共同照護模式，成果登上國際期刊。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕安寧緩和醫療在台灣長期面臨「轉介過晚」困境，不少病人直到生命最後階段才被轉介，錯失全人照護時機，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，根據台大安寧病房統計，約1/3病人轉入時已是彌留狀態，甚至1天內就過世，幾乎來不及接受症狀控制、心理與靈性照顧，「對病人、家屬與醫療體系而言都非常遺憾。」

為翻轉「等到最後一刻才談善終」的現況，台大醫院今(8日)分享最新照護成果，以「醫病共享決策(SDM)」為核心，打造安寧共同照護模式，研究顯示，接受SDM的病人安寧使用率明顯提高，死亡前三個月住院次數顯著下降，生活品質與死亡品質同步提升，成果登上國際權威期刊《JAMA Network Open》(美國醫學會網絡開放期刊)。

廣告 廣告

程劭儀表示，台灣因健保制度與文化因素影響，安寧常被視為「最後手段」，加上華人社會忌諱談死亡，使醫師在臨床溝通上承受極大壓力，許多病人來不及接受完整安寧照護就離世，「這其實非常可惜」。隨著安寧照護對象從癌症擴及心臟衰竭、腎臟衰竭、神經退化性疾病等，照護複雜度更高，也更需要制度性支持。

台大醫院由家庭醫學部統籌，整合醫師、護理師、個管師、社工、心理師等多專業團隊，建立標準作業流程，將安寧緩和照護自一診斷為末期疾病即同步導入，讓治療與照顧可以並行，而非等到病情惡化才轉介。

SDM包含三個關鍵步驟，「Choice Talk」告知病人有多元選擇、「Option Talk」說明各選項利弊、「Decision Talk」釐清病人價值與偏好，不是幫病人決定，而是陪病人決定。家醫部緩和醫療主任黃獻樑指出，台大透過430位一診斷即第四期的口腔癌病人進行研究，其中約200位接受SDM模式，結果顯示，有接受者在臨終前三個月頻繁住院比例明顯降低，目前已全面納入流程。

對於外界關心提早談安寧是否引發病家反彈，黃獻樑強調，關鍵在於「不是只談安寧」，而是先完整介紹手術、化療、放療等治癒性治療，安寧自然融入選項中，讓病人依自身價值觀做選擇。腫瘤個管師陳怡文也分享，醫院提供多元整合手冊與主動關懷機制，協助病家理解這是全方位支持，而非放棄治療。

程劭儀說，目前台大的安寧共同照護平台已擴及胰臟癌、肝癌、肺癌及心臟衰竭、COPD、慢性腎臟病、失智症等非癌症族群，安寧涵蓋率超過八成，癌症安寧成長約1.5倍，非癌症安寧更成長達7.5倍，高於全國平均，希望讓善終不再是少數人的選項，而是每一位病人都能被好好討論、好好準備的權利。

【看原文連結】

更多自由時報報導

研究：重置生理時鐘 可能有助抗阿茲海默症

健康網》親民價青花菜別急下鍋 這道手續可活化酵素、營養加倍

台北醫院「血管內震波碎石術」完成逾17例高難度手術護心臟

每天喝咖啡賺到了？烘焙豆竟藏有「降血糖神物」

