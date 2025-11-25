很多時候，我們常被周遭的聲音淹沒。

這些聲音可能來自市場動態、競爭對手：

A大幅降價，明明成本持續上漲，「看起來」打算來場割喉戰。

B推出新產品，還大撒行銷預算，找了許多網紅業配，市場聲量「好像」衝高了。

C與D結盟了，他們聯合渠道換粉，短期「似乎」成效不錯。

這是領導者的日常，業績會議時常會聽到這類回報；大家一個個陳述的，都是別人做了什麼。

面對這類表述，我通常只有一種回應：你的用戶現在怎麼樣了？他滿意你的服務嗎？他有因為我們的產品而成長嗎？他現在最棘手的問題是什麼？用戶有推薦或分享嗎？

通常，話題很快就會打住，因為，他對用戶的理解顯然比競爭者少了許多。

市場中人，保持對市場動態的理解，是對的。但若一個人把市場動態變關注的重點，就會自亂陣腳，甚至回頭貶低自己，列出一堆「我會輸」的理由：我的行銷預算比人家少、我沒有新產品、我沒有找盟友。

重點永遠是：我們是誰？我們可以為用戶創造什麼價值？

很多別人的行為，我們都只能看到「表面」，卻把這些表面動作編織成一根根綑綁住自己手腳與心量的繩結，這種自己嚇自己的行為實為不智。

社群上鋪天蓋地的市場資訊，確實會亂人心智，這時，更需要一個內觀自己的定力：往內看，看自己、看用戶，而不是看市場、看對手。

關鍵永遠是：我們打算怎麼服務用戶、我們怎麼協助用戶成功。

這時我想說說貝佐斯的故事。二十六年前，《霸榮週刊》是這樣評價他：亞馬遜炸彈！

在封面上，他們印了大大的兩個字標題：AMAZON.BOMB；插畫則把貝佐斯的頭做成一顆炸彈，上頭有被點燃的引信。

它唱衰貝佐斯：「他開創的新商業模式是愚蠢的。他只不過是中間人，網路上真正的贏家將是那些直接向消費者銷售自己產品的公司。」

而二十年後，亞馬遜成網路巨擘，貝佐斯在推特上重提當年這篇報導，並加註他的心得：「傾聽，並保持開放，但不要讓任何人告訴你『你是誰』。這篇報導只是唱衰我們的眾多故事之一。」

這個小故事很深刻。它說的是，眾聲喧嘩，因此我們更要警覺的放對關注焦點，從外轉向內，從別人轉回自己；不要再浪費時間活在外面的眼光中，更不要浪費精力緊盯外部的動態，更不要被外部的質疑擊潰自己。

尤其，「不要管競爭對手在做什麼，他們又不給你錢。」貝佐斯說。

回到自己、回到用戶身上，這才是我們該關注的焦點。