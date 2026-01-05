不要美國人接班！「中國鞋王」與兒斷絕關係 列11項罪名「還硬扯台灣」

「中國鞋王」汪海與兒子汪軍斷絕關係。翻攝微博



震撼彈！在中國有百年歷史的知名鞋企「雙星名人」，其家族爆發爭產危機，甚至搞到父子關係破裂、斷絕姻親關係。84歲的「雙星名人」前總裁汪海發聲明，列出11點兒子與兒媳的罪名，其中最不能接受就是「有美國人身份」的人接班，甚至父子爭搶辦公室還被比喻成「解放台灣」，也讓外界看傻眼。

汪海在聲明中「接班人國籍」被置於首位。他說，兒子汪軍與兒媳徐英均為美國身份，雙星名人是國企改制後的股份制企業，屬於中國人的民族品牌，絕不能讓「美國身份的人」接班。

廣告 廣告

汪海在聲明中說：「汪軍說我壓制了他20多年……我現在不壓制了，決定與他斷絕父子關係」，「汪軍搶佔我的辦公室後，喝慶功酒，說搶佔辦公場所是解放了台灣。」

「中國鞋王」汪海與兒子汪軍斷絕關係。翻攝微博

根據觀察者網報導，汪海父子反目並非突發。事實上爭產的種子早在2022年就埋下，徐英控股80％的「青島星邁達工貿有限公司」通過增資，取得雙星名人56.96％的股份，成為第一大股東。創始人汪海雖然名義上保留了職位，但實際上已失去了對公司的絕對控制。

除了股份控制，汪海指控兒子夫妻推行「去創始人化」，包括禁止宣傳中提及其汪海、拆除頭像標識、停用其名下核心商標，甚至在經濟層面對其進行「封鎖」，直指「背叛品牌、背叛老爹」。

汪海最後也宣布，公司將打破「血緣接班」的傳統，計劃成立「雙星名人品牌接班委員會」，引入「能人接班」和「職業經理人接班」機制，讓雙星名人這個民族品牌發揚光大，也是他身為「鞋匠」的美好願望。

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」