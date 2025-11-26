不要羨慕別人擁有什麼樣人生，記住，喜歡的生活，要用力去爭取！每一次出發，都是最好旅行





「每一次出發，都是最好的旅行！」

34歲，我離職了！變成一個全職的旅遊作家，簡單來說，就是有一餐沒一餐的旅行游牧者。當年為何會做這樣的決定？倘若當初沒有去「打工度假」，我根本無法有勇氣捨棄多年職場建立的人脈跟錢脈。

還記得我早期閱讀過一篇文章，評論到國外打工度假端盤子跟洗碗是浪費人生的決擇，相反我的人生是因為打工度假而開始改變的。我從一個吃好穿好的貴婦小資女，放下身段去採果、包裝，做一些完全不用動腦的勞苦工作，回家要自己料理三餐，下班規劃行程出去旅遊，其中體驗最多的就是「崩潰」。

紐西蘭在購車不到一周就被一位七十歲老人撞毀了，半年內掉了三張當地的信用卡跟提款卡，在澳洲第一天就掉了錢包跟護照，也坐錯過公車、迷過路、生過病、走路跌個狗吃屎，也曾被種族歧視者當街謾罵。雖然如此，我仍珍惜打工度假這一年與過往脫軌的時光，因為，我發現「最慘」跟「最好」的人生就是這樣。

最慘大概就是沒日沒夜的勞力工作，身體完全吃不消；最好的就是這一年擁有完全的自己，不用再活在社會現實的眼光下。如果這一年都可以如此過，那為什麼回到原本的生長環境後不能選擇過喜歡的生活。

一直出門需要勇氣，一無所有決定一直去旅行，更需要熱情跟毅力。

如何一直走在旅行的路上？

自助旅行首先最重要的兩件事：足夠的錢跟健康的身體。沒錢旅遊處處都受限，需要用很多方法跟時間去解決；沒有體力去哪裡都是阻礙，不能走不能爬，注定無緣看到最美的風景。

其次就是需要熱情跟毅力。偶爾外出旅行，像是在一成不變的平凡生活中井裡的活水，一直持續出國旅行容易視覺審美疲勞，所以，找到出門動機很重要，為自己設定目標，依序前進，慢慢來，時間會給你最好的旅途風景。

有些人一年出國一趟，三十年就是三十趟旅行，有些人環遊世界一趟，一次就去了數十個國家，關於旅行，沒有哪一種最恰當，但依照你的財力與體力，總會有一種適合你。

有多少錢，就走多少的路

離職後五年我花了一百四十多萬去了六十五國，也持續分享自助的心得與體驗感想，總有人問我：「如何可以像你一樣環遊世界？」我回：「有多少錢就走多少的路。」

這就像買房一樣，沒有錢，買不起，所以必須要存錢，準備頭期款，找銀行貸款，然後處理一些後續還款事宜。出去旅行也一樣啊！沒有錢，就先去便宜跟簡單的地方旅行，泰國、菲律賓、韓國……都很好。有點錢，就可以去遠一點地方旅行，歐洲、非洲跟美洲都可以。有錢、有膽識、有經驗之後，環遊世界根本就不是很困難的事。

每個人選擇的生活也不一樣，想要的旅行也不一樣，我也是在各種錯誤跌倒中重新振作起來，拍拍身上的灰塵，重新深呼吸，找到最適合自己的那條路。

每一次出發都是第一次，每一次出發，都是最好的旅行。

不要羨慕別人擁有什麼樣的人生，記住，喜歡的生活，要用力出發去爭取。

(本文摘自《每一次出發都有意義：從0開始的自助旅行指南》，時報出版，謝雪文（雪兒Cher）著)





