不要裝熟！ 小黃當街「騎上」私家車 網笑：這邊不開放汽車親熱

〔記者洪定宏／高雄報導〕49歲林姓男子駕駛計程車竟「騎上」71歲黃姓老翁駕駛的銀色汽車，所幸無人受傷，但網友戲稱「這邊不開放汽車親熱」、「人家是在孤輪好嗎」。

警方指出，11月5日下午6點多，林男沿左營區民族一路南向北至大中路，與同向的黃男汽車碰撞，無人受傷，雙方也無酒駕，初步檢視行車記錄器影像，林男疑未注意車前狀況及間隔，黃姓老翁疑似變換車道未禮讓直行車，詳細事故肇因由交通大隊分析研判。

警方呼籲，開車不鑽縫，變換車道前，應先顯示欲變換車道方向的燈光或手勢，確保與後方直行車輛保持安全距離，待其通過後再進行變換，嚴禁搶快，以免發生事故。

