不要跑！員警狂奔逮通緝犯 半路殺出熱心老闆助逮人

社會中心／馬聖傑、劉毓琦 新北市報導

通緝犯遇到員警盤查，拔腿狂奔！新北市新莊區四維路上，日前被民眾直擊，一名男子被員警壓制在地，原來他是一名通緝犯！被員警盤查到一半，拔腿狂奔，最後在附近滷味店老闆的協助下，逮到這名通緝犯！

員警：「抓他。」

員警使出全身力氣，追著前方這名男子，原來他被盤查到一半突然拔腿狂奔，員警大喊要民眾幫忙抓人。此時路邊跑出一名男子，他是一旁滷味攤的老闆，見到員警正在追人，刻意絆了這名男子一腳，成功讓員警逮到人。

員警：「四維路這邊支援，你在跑什麼東西啊。」

將嫌犯壓制在地後，員警立刻呼叫支援！原來這名男子是竊盜通緝犯，難怪一被員警盤查就開溜。





滷味攤老闆：「因為那個人好像有藏匿起來，他翻過去那個圍牆，警察那時候在追他，然後警察那時候就是請我們幫忙抓，所以後來我是從，那個人的背後去推他。」

事發就在新北市新莊區四維路上，7號晚上八點多，員警當時巡邏，見到這名男子，站在路邊，精神恍惚、緊張兮兮，上前盤查到一半，男子卻突然開溜！甚至一度跑到工地內藏匿！

民視記者馬聖傑：「員警追捕過程中，嫌犯逃到了這邊，鑽進這個相當窄小的縫隙內，一路逃進了工地，以為不會被警方給抓到，但他最後翻牆出來被員警發現。」





附近店家：「那個警察在找一個人，在這邊抓很久繞來繞去，不知道（嫌犯）跑去哪裡，我們就在講突然那個壞人跟警察，從我們面前跑過去，然後那個警察就說快快快這樣子。」

男子被員警逮捕後，被查出是9月就被通緝的竊盜通緝犯，這回他自以為逃得過警察，卻沒想到半路殺出熱心附近店家老闆，協助警方逮人！這下得乖乖面對現實。

