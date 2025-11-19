不要這樣好不好1／笑自己憨呆接下金馬入圍11項的《大濛》 演出生活感真的最難

7月底柯煒林宣告患肺腺癌四期，但他除了來台宣傳電影，也說自己工作狀況如常，直說：「身體沒問題休息什麼？」

曾以《濁水漂流》入圍金馬獎男配角獎，今年，香港演員柯煒林以《大濛》入圍金馬影帝獎項。對他來說，這是怎麼樣的一年呢？7月底他宣告得了肺腺癌第四期，因而大家看他的眼光都是「你是不是快要掛了？」「你去休息好不好。」的眼神。

服藥治療中的柯煒林強調自己很好。但真的抱歉，可能我也難免流露出那種「你還好嗎？」的眼神吧，柯煒林感覺到了，「不要這樣好不好！」別再當他是病人，停止！他的眼耳鼻舌身意，渾身上下都在傳遞這樣的訊息。

很明顯是個E人的柯煒林，有他在的地方，現場總是很歡樂、很多笑聲。《大濛》的導演陳玉勳拍戲時會罵柯煒林：「你不要一直來找我講話！」柯煒林笑說，誰叫那時他對自己的表現很不安，而那只有導演可以撫慰他。

E人難免帶來躁感。奇妙的是柯煒林的濃度卻剛好，即使他正站在攝影棚之中，偶爾一瞥他的神情，卻像退到遠遠的後方觀看著這一切。是躁與靜的共存。

《大濛》的男主角柯煒林、女主角方郁婷，演出與他們自身有巨大差異的角色，雙雙入圍第62屆金馬獎的帝后項目。（華文創提供）

《大濛》背景設定於白色恐怖時期，威權與言論管控籠罩著那個時代。柯煒林所飾的廣東兵趙公道，隨部隊撒至台灣，謀生當三輪車夫，誤打誤撞救了來台北接哥哥屍體回家的少女小月。小人物的故事，皎潔打亮了一個時代。

兩年之後柯煒林再回想起這個角色，覺得現在的自己能不能演得更好？「我不確定，因為每一次都是最好的⋯我看花絮時有點想哭，因為心疼那個時候的自己，我好像已經用盡力氣去當趙公道了。」

「我知道這部電影的重量是重的。我一個香港人，謝謝台灣有自由度可以去講這個事情。」但決定接下之時，柯煒林根本沒有去想時代題材難不難，甚至沒想到什麼語言問題，他咧開嘴一笑，「我就『憨呆』，看到好的劇本，就不會很理性的分析如何如何。」

柯煒林坦承曾演過一部自己覺得很差的電影，劇本很爛、導演也爛。他決定不要再這樣。「要嘛就是不接。接的話，就是盡全力去演⋯那個角色是由我來處理的話，就得要好看。」

廣東話、台語等揉雜各地口音的髒話，他努力學習。從小在香港學ㄅㄆㄇㄈ的國語口音，卻被導演說太標準。更想到自己上一部台灣電影《破浪男女》，戴面具還沒有台詞，關於這所有的一切，柯煒林的雙眼卻清明又快樂極了，笑說：「但我很喜歡啊。」

柯煒林說演出生活感是最難的，因為那簡單而粗暴，他在演《大濛》時常因此卡關。幸好柯煒林在《大濛》對戲最多的對象，是天才演員方郁婷。他有感：「方郁婷就是演戲的本質啊，回歸真摯、回歸那一個初心。我看見郁婷，就慢慢找回感覺了，因為她的那個穩，其實是對自己演戲的某種自信心，或者是，她把不安好好地隱藏在裡面，把這個不安的事情，放在一個安全的地方，然後去做應該要做的事情。我麻煩了大家保護我的不安。」柯煒林細細說著。

柯煒林

1992年1月22日生。香港男演員，曾以《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎最佳男配角。曾演出台灣電影《破浪男女》。以電影《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角。《大濛》將11月21日至23日舉辦口碑場，11月27日全台上映。

髮型：Tom Lee@actomlee／化妝：Nana Hsiao@mackup.irinana／造型：Claire @mercibywoo／服裝提供：GUCCI、LOEWE

