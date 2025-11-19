不要這樣好不好2／可以演出20場舞台劇的他 自認身體沒不舒服

可能因為自己狀況帶來的體會，柯煒林發現自己的心可以好安靜喔，「像一根針掉下去發出的聲音都聽得到。」

柯煒林跟9m88、19歲的方郁婷一起為電影《大濛》宣傳時，記者問方郁婷怎麼處理那個時代的生活感，柯煒林笑了：「我跟88就在說，郁婷不想，這才是最好看的。我們就是因為懂，所以才難。所以，郁婷不要這麼快懂這個東西比較好。」不只生活很難，生活感原來也那麼難。

柯煒林真的是一個想很多的人。他甚至會想，自己一個香港人揣摩的不標準華語口音，有沒有辦法去代表趙公道的廣東口音呢？（是不是真的想很多⋯）

柯煒林笑得直率快樂，言語也看似直來直往。「大家都以為我跟趙公道超像的，但沒有，超不一樣的，所以你懂為什麼我演那個角色超難的嗎！」如果遇到難受的事⋯「趙公道應該會這樣做，說：『我就不喜歡啊，X！』然後就走了，再想辦法。但我自己就是會⋯遇到事情，怎麼辦，我不開心，我想哭但哭不出來的那一種。趙公道是那種倒頭就睡的人，我不是。」

今年七月底，柯煒林原訂要在香港演出50場舞台劇，因為發現罹癌，等到最後20場才上場。正因為與工作有關，不然柯煒林原本也不想宣告病情。

柯煒林因初得知病情，而無法演出舞台劇《笨蕉大劇院》8月的場次，但9月開始，他還是演出了其中20場。（翻攝自《笨蕉大劇院》IG）

柯煒林有股活力，從他體內川流不息源源而出，那是超級有感染力的、對他所愛事物的飢渴與熱愛。雖然他生了病是事實，但人的狀態決定了當下。坐下來訪問之前，我就把大多關於病情的問題劃掉了。

其實柯煒林根本很煩這件事！因為他易感，接收太多已經爆了。「所有人都很關心，是想說我要死了嗎？你懂那種意思嗎，但其實我身體根本就沒事，我還要反過來安慰你，X！超煩。」「我想說，我演了20場舞台劇好不好。身體不健康的時候演得到20場舞台劇嗎？我就是有這種傲氣啦！」

柯煒林承認，服標靶藥時的他超不舒服的。那一面，他不會讓別人看到，「因為我對自己要求滿高的。」「我是一個『矜』到爆的人。」

