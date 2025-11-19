不要這樣好不好3／當他的心打開了 日常的意義也開始改變

柯煒林是今年金馬影帝熱門人選，對每個角色他都用盡力氣。連此刻平面拍照，他也並不保留，甩開顧慮。

7月宣布生病後，剛開始，柯煒林沒有在舞台劇台上演出，但他也沒有錯過任何一天排練。首次演出舞台劇的練習與壓力、因病受到的關注，以及自己的情緒，他身處在混亂中心，分不清為了什麼事而聲音沙啞。柯煒林記得清楚，當時問現場混音師郭宇傑，自己的聲音狀況怎麼樣。「他說他一直很想問我，『你接受現在這樣的自己，去面對群眾嗎？』就在那時候，我就覺得OK了，來！」

這個問句鬆開了他，所以柯煒林就去演那20場舞台劇了。「我覺得沒事，我吃藥就好了，沒事，我到現在還是這樣相信。大家都想要我休息，但是我都覺得說，身體沒問題，休息什麼？」

這幾個月來，柯煒林謝謝家人和許多人的陪伴，「我是因為這樣才能有這個鬆，坐在這邊談這些事情。」

但那終究是一個分界點。那種改變沒有任何警告，柯煒林還在體會自己的改變。他過去的確沒有想像過，一塊石頭、時間、快速掠過的雲與光，甚至路邊的小狗，都可能危機四伏。生命景色以令人費解的方式被連結著，他必須試著拆解。

但至少，他比較能夠處理別人對他的關注度了。「我有意識到這件事，不等於我要對每個反應都有反應。」「關注度處理好了，我大大方方接受大家的喜愛或不喜愛。突然之間我的心好安靜哦。但我不是沒有情緒，只是退到很後面去看整個事情，看所有東西都滿清醒的。」

關於自己所演的《大濛》角色趙公道，柯煒林說這樣個性的人一直都有，「就像我爸說的『仗義每多屠狗輩』，善良，是可以做選擇的。你可以擇善固執。」（華文創提供）

「我的心鬆了很多，心打得比較開，那真的是我的感受。」柯煒林想起，以前的自己看役所廣司主演的《我的完美日常》時，看到主角讀書、聽音樂、掃公廁，一日復一日的日常，只覺得有點悶，他看不懂。

「我看那部電影時，還沒有發生我自己的事。我就想，演員要這樣演的話，得感受到什麼樣的生活，才會有這種感觸去演。但現在的我，如果要去演的話，好像可以演得出來了。」

他體會到了一種生活感。其實應該是他對日常的體感也變了，像最近有人問柯煒林，他想要回到過去，還是去到未來。他說：「我以前永遠都是選過去的，但現在的話好像是，讓我看一下未來好不好？」之於每個人，明天都同樣是未知。至少這件事是公平的。

