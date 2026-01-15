不要進市府口袋！議員爭港務盈餘撥入區公所 港務公司回覆了

台中市議員15日建議，台中港務分公司盈餘回饋，未來不要進到市府口袋，直接匯入地方行政區，由在地區公所規畫使用。對此，台中港務分公司回應，一切皆須辦法規定處理；何欣純則稱，若自己當上市長，也將比照台北港跟新北市政府做法，地方優先使用。（温予菱攝）

港務公司盈餘使用爭議延燒，台中市議員15日建議，台中港務分公司盈餘回饋，未來不要進到市府口袋，直接匯入地方行政區，由在地區公所規畫使用，或是直接海線地區專款專用。對此，台中港務分公司回應，是有困難的，一切皆須辦法規定處理；何欣純則稱，若自己當上市長，也將比照台北港跟新北市政府做法，地方優先使用。

何欣純今赴梧棲區台中港參加舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明會、台中港今年國際郵輪相關推動情形，與會台中市議員王立任、楊典忠、曾威、施志昌等人。根據台中港務分公司統計，近年盈餘提撥及分配數，自民國109年至113年台中市政府獲分配數依序約為2億5469萬餘元、4億105萬餘元、6億8399萬餘元、4億8718萬餘元、3億3871萬餘元。

針對港務公司盈餘使用問題，議員表示，盈餘應列海線地區專款使用，直言台中港周邊大型車輛進出繁忙，產生空氣、噪音等汙染等，皆由地方鄉親承擔，並舉例可以學習新北市政府每年將盈餘提撥部分固定成數，直接分配給台北港周邊行政區，回饋港區周邊各項建設所需，另也建議台中港物分公司將盈餘直接交給地方區公所規畫使用，不要將款項匯入中市府。

針對議員要求回饋金直接交由區公所，台中港務分公司副總工程司謝診安回應，是有困難的，依據現階段「台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」，僅能提撥給港口所在地的地方政府，這是辦法明訂的，至於在地里長及議員聲音，他們也有聽見，不斷跟市府溝通需依照辦法，回饋應優先用於港區地方及鄰近里民。

何欣純說，港務公司每年皆有撥2億至6億元不等盈餘分配回饋給地方政府，在地議員也於議會多次提案，希望台中市政府將港務公司盈餘會饋專款用於海線地區，但遺憾的是市府遲遲無正式回應，未來她若當上市長，也將比照台北港跟新北市政府做法，讓港務公司盈餘能夠有一定比例優先用於港口所在行政及鄰近區域。

