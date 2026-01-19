「不要高估自己」柯文哲嗆國民黨 吳靜怡警告：藍白衝突恐提前

即時中心／温芸萱報導

民眾黨前主席柯文哲昨（18）日直言，反罷免投票中不少人是為了「把阿北救出來」，並警告「國民黨不要太高估自己的實力」。對此，政治評論員吳靜怡指出，這不是情緒發言，而是精準政治訊號，代表沒有柯文哲與民眾黨，國民黨在大罷免與立法院都不會如此順利。她直言藍白非夥伴，而是彼此消耗權力的關係，並以嘉義市冷清場面戳破藍白合幻想，強調好處藍不分、風險卻要白來扛。

柯文哲昨日談及反罷免投票時直言，很多人是為了「把阿北救出來」才去投票，並點名「國民黨不要太高估自己的實力」。此番言論引發政壇關注。對此，政治評論員吳靜怡今日於臉書發文指出，「國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了！」

吳靜怡分析，柯文哲所說的「國民黨不要太高估自己的實力」，並非情緒性發言，而是一個極為精準的政治警告。她直言，翻成白話就是，若沒有柯文哲，大罷免不會如此順利；若沒有民眾黨，國民黨在立法院也不可能如此輕鬆過關。

接著，吳靜怡進一步指出，藍白從來不是夥伴，而是彼此消耗權力的關係。她提及，當國民黨立委傅崐萁曾當著柯文哲與黃國昌的面，拋出「沒背個兩三條罪不會大尾啦」這句話時，那並非玩笑，而是一種權力位置的炫耀。柯文哲當下選擇隱忍，是給足「老大哥」面子，但後續卻完全未協助民眾黨推動代孕相關法案，已清楚表態，「面子可以給，實權不會讓」，這正是柯文哲一貫的操作風格，不撕破臉，卻在關鍵資源上直接抽手。

同時，吳靜怡也點名嘉義市的冷清場面，戳破「藍白合」的幻想。她指出，柯文哲在嘉義市營造藍白合氣勢，但現實卻是地方藍營動不起來、組織不配合，場面明顯冷清。她直言，「好康的，藍不會分；選不贏的，卻要白來背」，這種只有風險、沒有紅利的合作，對民眾黨毫無政治增值效果。

最後，吳靜怡質疑，柯文哲是否會同意在新北市、宜蘭完全不提民眾黨人選？她認為，若答案是「是」，民眾黨形同正式自我降級為「小藍」；若答案是「否」，藍白之間的衝突，只會更早、更大地攤在陽光下。





