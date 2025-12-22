不要「化療法案」 七大光電協會疾呼光電法規需精準修法

立法院於11月14日三讀通過光電三法修正案，強制多類光電案場設置須做環評。七大光電協會今天(22日)再度示警，強調若政策持續僵化、嚴苛，將動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。光電產業永續發展協會理事長沈尚弘則強調光電產業需要的是「精準治療」，以改進不完善的法規；而非修法後如同「化療法案」的光電三法，連同好的細胞一同殺死。

七大光電公會22日舉行年終媒體交流會，指出台灣光電產業在過去1年面臨內外夾擊，從丹娜絲颱風災損到水庫議題引發的輿論抹黑，遭遇重重誤解，近期立法院又倉促通過《環評法》等光電三法相關修正案，更被產業視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。七大光電公會認為，若政策持續走向僵化與嚴苛，將導致能源轉型目標大幅倒退；尤其今年光電併網量創新低，明年要達到政策目標已是奢望，恐動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。

光電產業永續發展協會理事長沈尚弘指出，過去「漁電共生」政策因對養殖行為的要求往往高於純養殖戶，已導致開發進度嚴重延宕，如今光電三法修正案加嚴審查，有如「化療法案」，連好的細胞一起殺死，行政程序將陷入更漫長的泥淖，形同對能源轉型的實質掣肘，產業發展將舉步維艱，甚至因政策不穩定而引發連鎖反應。他強調，光電業需要的是「精準治療」。他說：『(原音)事實上我們這產業要的是精準治療才對、精準法案。我們同業大家都非常注重環境，也認為說環評是必要的，但是現行法律規定裡面有哪一些不完善的地方，我們用精準治療的方式來對這些法案再來做一些修改，我想同業也非常樂意來配合，也樂見其成。』

沈尚弘透露已有外資陸續啟動撤資計畫，這隱含國際社會對台灣能源韌性的不信任。他並強調，當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場的競爭力將首當其衝，他期許政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，且統一行政標準，以找回投資者的信心。

經濟部則表示，考量技術持續進步，光電模組效率已從早期的15%提升至23%以上，因此鼓勵民眾汰換老舊模組，並針對光電案場「全數」更換老舊產品。經濟部指出，由於這是建立在原設置廠址範圍，其規模未超過原先設置規劃，不逾越生態、環境或土地使用規範等相關規定，因此相關審查項目會簡化為三大文件，包括確認饋線容量、確認設備安全及確認模組資訊等，以確認設備汰舊換新無虞；另外，在汰舊換新的躉購費率適用上，原裝置容量在原合約剩餘躉購年限內適用原合約簽訂價格；新增裝置容量則適用完工年度最新公告的躉購費率及規定。