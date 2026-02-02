不要 警化英雄零秒伸手 及時拉回輕生婦人

圖說：臺北市大安分局和平東路派出所警員李明元、賴彥勳、顏啟宸。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安區日前發生一起輕生案件，所幸警方及時介入，將一名崩潰女子自生死邊緣拉回，成功阻止憾事發生。

日前和平東路派出所於凌晨接獲報案，報案人自述有輕生念頭，警員賴彥勳、李明元及顏啟宸立即驅車趕赴，見現場一名婦人已獨自站立於頂樓欄杆外且情緒激動，員警迅速爬至八層樓高之處，眼見情況危急，仍不敢輕易接近，一步一步往前的同時與消防人員柔情勸說，時間隨著婦人口中細微的倒數聲而流逝著，在零秒出手之際，「我們抓住妳了！」這句話來得及時又珍貴，員警握住婦人顫抖地雙手，合力將其拉回安全處所，挽救站在邊緣徘徊的生命。

警方在旁耐心傾聽、開導，婦人表示長期因工作壓力導致身心俱疲，一念之間而踏出此步，待情緒稍恢復平穩且由消防人員確認無任何大礙後，由家人陪同返家，警方以刻不容緩之態度，令人欽佩，後續依規定完成自殺防治通報。

大安分局呼籲民眾，身心相關症狀已成現代文明病，不容忽視，許多小事皆能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，請勇敢向外界求助，不要放棄任何一絲希望。