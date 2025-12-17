不覆議、不釋憲了！卓榮泰為何祭出「不副署」？黃暐瀚揭救濟路全斷內幕：台灣憲政陷入藍畫面
立法院能修出舉債「超過 15% 上限」的財劃法 行政院要求覆議失敗、憲法法庭人數不足無法釋憲
行政院長卓榮泰針對財劃法動用「不副署」權力，引發藍綠激烈攻防。政治評論員黃暐瀚17日在節目中深度解析，為何行政院會走到這一步？他指出，當覆議、釋憲兩條憲政救濟管道全部卡死後，「不副署」成為行政院的選項，但也讓台灣憲政體制陷入「全面卡死」的僵局。
第一條路斷：覆議8次全遭封殺
黃暐瀚首先說明，依照憲政慣例，立法院三讀通過的法律會送兩份，一份給總統府、一份給行政院。行政院收到後應「副署」認證，再由總統公告成為法律。但若行政院認為法案窒礙難行，可依憲法增修條文第3條提出「覆議」，要求立法院在15天內重新表決。
「問題就出在這裡」黃暐瀚指出，卓榮泰院長已提出8次覆議，但立法院總召傅崐萁每次都不給行政院長報告的機會。「你為什麼不給報告？八次都不給報告，就代表你比較有道理嗎？」
財劃法修法爭議 黃暐瀚：為何立法院能修出舉債「超過 15% 上限」的法律？
他分析，財劃法本身就存在爭議，「明明公共債務法的舉債上限是15%，為什麼立法院可以修一個超過這個舉債上限的財劃法？」這個矛盾讓行政院堅持必須覆議，但傅崐萁的封殺策略，反而增加綠營支持者認為「這是土匪立法院」的正當性。
第二條路絕：憲法法庭因人數不足失效
黃暐瀚進一步解釋，過往行政院覆議失敗後，還有第二條救濟管道——向憲法法庭聲請釋憲。但這次國會修改憲訴法後，憲訴法規定必須「10個大法官才能開會、9個大法官才能議決」。
「請問現在2025年12月17日，中華民國的憲法法庭有幾位大法官？」黃暐瀚反問，「八位！離開會差兩位，離議決差一位。」他指出，2025年整整一年即將過去，憲法法庭根本無法開庭，「所以憲法法庭已經沒效了，釋憲這條路也斷了。」
第三條路：「不副署」的憲政縫隙
當兩條救濟管道全部失效，黃暐瀚分析，卓榮泰只能啟動第三條路——拒絕副署。但這立刻引發藍白陣營質疑違憲。
黃暐瀚詳細說明法律依據：憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院提出覆議若立法院以二分之一維持原案，「行政院院長應該接受決議」。藍白陣營據此認為，卓榮泰應該接受覆議失敗、乖乖副署。
但卓榮泰的法律邏輯是，「我接受你立法院否決了我的覆議，我知道了。然後呢？我要進行下一個救濟手段。」黃暐瀚解釋，「接受決議」不等於必須副署，而是代表不會再提覆議，但可以進行下一步——原本應該是釋憲，但現在釋憲也無效了。
違憲爭議的死結：誰能認定違憲？
藍白陣營質疑：「那麼違法亂紀、違憲的事情，總統跟行政院長怎麼可以做得出來？」黃暐瀚說，「違憲誰認定？卓榮泰院長跟賴清德總統違憲，誰可以認定？憲法法庭！？回頭一看，人數不足，沒有辦法開會，無法認定誰違憲。」
他強調，「誰能夠認定違憲？你不行、我不行、只有大法官憲法法庭可以。但現在憲法法庭沒辦法開會。」這形成一個無解的循環：藍白說卓榮泰違憲，但沒有憲法法庭可以認定；綠營說立法院違憲在先，同樣沒有憲法法庭可以裁決。
為何卓榮泰連覆議都不提了？
黃暐瀚指出，卓榮泰在媒體專訪中表示，接下來連覆議都不提了。所以針對年金改革等後續法案，卓榮泰決定，「我直接不副署，連覆議都不覆議，也不用釋憲了。」
總統的憲政困境
賴清德總統16日發函立法院說明為何不公告財劃法。黃暐瀚分析這份公函有兩個用意：第一是告訴立法院，「我為什麼沒有公告？因為卓榮泰院長說他不副署。」
他引用憲法第37條：「總統公布法律需行政院長副署。」既然卓榮泰不副署，賴清德就不能公告。「你說這樣違憲？沒有憲法法庭，所以就卡死了。」
第二個用意則是明爭暗鬥。黃暐瀚引述，有媒體特稿指出，這是在「捧殺」立法院長韓國瑜，讓韓國瑜浮上檯面成為藍白共主，2028對決就變成賴清德對韓國瑜，擠壓盧秀燕跟鄭麗文等其他人選的空間。
憲政卡死 2026選舉成唯一解方
黃暐瀚以電腦當機比喻目前局面，「這裡已經出現藍畫面當機了，你就算彈貝多芬交響曲，把整個都彈一遍按那個鍵盤也沒用，就卡死了。」
他指出，現在藍白選民和綠營支持者各自看對方不順眼，「藍白選民覺得卓榮泰、賴清德違憲亂搞；綠營支持者覺得藍白是毀憲亂政。2026準備讓你們下去。」
至於倒閣可能性，黃暐瀚認為國民黨99%不會提，因為投資報酬率太低。即使倒閣成功讓卓榮泰下台，「換另外一個繼續跟賴清德總統配合」，對藍白陣營毫無實質意義。
「到底誰最後下去？」黃暐瀚引述網友留言總結：「2026、2028送你下去。對,講得很好，就只能這樣解決了。」在憲政體制全面卡死的情況下，選票成為唯一仲裁者。
其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 165
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 124
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 110
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 1 天前 ・ 247
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 40
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 20 小時前 ・ 168
力挺卓榮泰「不副署」謝長廷：在野不敢倒閣是沒信心得到人民支持
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。 謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」 謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 348
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 86
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 32
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 193
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 94
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 41
停砍公教年金三讀，賴清德喊最終全民買單：年改絕對不能走回頭路！國政茶會韓國瑜不出席？總統府回應
立法院週五（12/12）三讀通過「停砍公教年金」修法，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算。總統賴清德晚間表示，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。 賴清德強調，這次的立院通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。」 賴清德也指出，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔，「最終也是要全民買單」，未來只會產生更多赤字。 而晚間總統府也對於韓國瑜不出席國政茶會一事表示，感到意外和不解。府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。今周刊 ・ 1 天前 ・ 92
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 15
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
高虹安涉貪改判無罪將回歸新竹市長 邱臣遠喊話內政部：儘快通過復職申請
新竹市長高虹安今（16）日二審逆轉貪污部分無罪，高虹安表示，將儘速完成復職程序；新竹市代理市長邱臣遠表示，期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請。高虹安今日發布聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 3
總統籲立院撤違憲法案 重申合憲方式下願國情報告
賴清德總統15日院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18