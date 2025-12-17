不覆議、不釋憲了！卓榮泰為何祭出「不副署」？黃暐瀚揭救濟路全斷內幕：台灣憲政陷入藍畫面

行政院長卓榮泰針對財劃法動用「不副署」權力，引發藍綠激烈攻防。政治評論員黃暐瀚17日在節目中深度解析，為何行政院會走到這一步？他指出，當覆議、釋憲兩條憲政救濟管道全部卡死後，「不副署」成為行政院的選項，但也讓台灣憲政體制陷入「全面卡死」的僵局。

第一條路斷：覆議8次全遭封殺

黃暐瀚首先說明，依照憲政慣例，立法院三讀通過的法律會送兩份，一份給總統府、一份給行政院。行政院收到後應「副署」認證，再由總統公告成為法律。但若行政院認為法案窒礙難行，可依憲法增修條文第3條提出「覆議」，要求立法院在15天內重新表決。

「問題就出在這裡」黃暐瀚指出，卓榮泰院長已提出8次覆議，但立法院總召傅崐萁每次都不給行政院長報告的機會。「你為什麼不給報告？八次都不給報告，就代表你比較有道理嗎？」

財劃法修法爭議 黃暐瀚：為何立法院能修出舉債「超過 15% 上限」的法律？

他分析，財劃法本身就存在爭議，「明明公共債務法的舉債上限是15%，為什麼立法院可以修一個超過這個舉債上限的財劃法？」這個矛盾讓行政院堅持必須覆議，但傅崐萁的封殺策略，反而增加綠營支持者認為「這是土匪立法院」的正當性。

第二條路絕：憲法法庭因人數不足失效

黃暐瀚進一步解釋，過往行政院覆議失敗後，還有第二條救濟管道——向憲法法庭聲請釋憲。但這次國會修改憲訴法後，憲訴法規定必須「10個大法官才能開會、9個大法官才能議決」。

「請問現在2025年12月17日，中華民國的憲法法庭有幾位大法官？」黃暐瀚反問，「八位！離開會差兩位，離議決差一位。」他指出，2025年整整一年即將過去，憲法法庭根本無法開庭，「所以憲法法庭已經沒效了，釋憲這條路也斷了。」

第三條路：「不副署」的憲政縫隙

當兩條救濟管道全部失效，黃暐瀚分析，卓榮泰只能啟動第三條路——拒絕副署。但這立刻引發藍白陣營質疑違憲。

黃暐瀚詳細說明法律依據：憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院提出覆議若立法院以二分之一維持原案，「行政院院長應該接受決議」。藍白陣營據此認為，卓榮泰應該接受覆議失敗、乖乖副署。

但卓榮泰的法律邏輯是，「我接受你立法院否決了我的覆議，我知道了。然後呢？我要進行下一個救濟手段。」黃暐瀚解釋，「接受決議」不等於必須副署，而是代表不會再提覆議，但可以進行下一步——原本應該是釋憲，但現在釋憲也無效了。

違憲爭議的死結：誰能認定違憲？

藍白陣營質疑：「那麼違法亂紀、違憲的事情，總統跟行政院長怎麼可以做得出來？」黃暐瀚說，「違憲誰認定？卓榮泰院長跟賴清德總統違憲，誰可以認定？憲法法庭！？回頭一看，人數不足，沒有辦法開會，無法認定誰違憲。」

他強調，「誰能夠認定違憲？你不行、我不行、只有大法官憲法法庭可以。但現在憲法法庭沒辦法開會。」這形成一個無解的循環：藍白說卓榮泰違憲，但沒有憲法法庭可以認定；綠營說立法院違憲在先，同樣沒有憲法法庭可以裁決。

為何卓榮泰連覆議都不提了？

黃暐瀚指出，卓榮泰在媒體專訪中表示，接下來連覆議都不提了。所以針對年金改革等後續法案，卓榮泰決定，「我直接不副署，連覆議都不覆議，也不用釋憲了。」

總統的憲政困境

賴清德總統16日發函立法院說明為何不公告財劃法。黃暐瀚分析這份公函有兩個用意：第一是告訴立法院，「我為什麼沒有公告？因為卓榮泰院長說他不副署。」

他引用憲法第37條：「總統公布法律需行政院長副署。」既然卓榮泰不副署，賴清德就不能公告。「你說這樣違憲？沒有憲法法庭，所以就卡死了。」

第二個用意則是明爭暗鬥。黃暐瀚引述，有媒體特稿指出，這是在「捧殺」立法院長韓國瑜，讓韓國瑜浮上檯面成為藍白共主，2028對決就變成賴清德對韓國瑜，擠壓盧秀燕跟鄭麗文等其他人選的空間。

憲政卡死 2026選舉成唯一解方

黃暐瀚以電腦當機比喻目前局面，「這裡已經出現藍畫面當機了，你就算彈貝多芬交響曲，把整個都彈一遍按那個鍵盤也沒用，就卡死了。」

他指出，現在藍白選民和綠營支持者各自看對方不順眼，「藍白選民覺得卓榮泰、賴清德違憲亂搞；綠營支持者覺得藍白是毀憲亂政。2026準備讓你們下去。」

至於倒閣可能性，黃暐瀚認為國民黨99%不會提，因為投資報酬率太低。即使倒閣成功讓卓榮泰下台，「換另外一個繼續跟賴清德總統配合」，對藍白陣營毫無實質意義。

「到底誰最後下去？」黃暐瀚引述網友留言總結：「2026、2028送你下去。對,講得很好，就只能這樣解決了。」在憲政體制全面卡死的情況下，選票成為唯一仲裁者。