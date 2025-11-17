不見遺照！謝侑芯靈堂簡潔佈置曝光 由「他」送最後一程
娛樂中心／蔡佩伶報導
網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，由於案件朝謀殺方向偵辦，因此遺體隨即送往吉隆坡中央醫院解剖調查，經過25天之後警方終於同意家屬領出遺體，並送往當地火化館，在火化之後骨灰將會盡快運回台灣。
根據《中國報》報導，謝侑芯遺體在2位遺體化妝師協助下，完成最後妝容，並由休旅車送往莎阿南靜樂火化館進行儀式，從曝光的畫面可以看到，謝侑芯靈堂擺設簡易，不見遺照，僅有招魂幡以及葷的家常飯菜、奶茶、2樣水果等物擺放在牌位前。
謝侑芯家屬代表也在儀式開始後，上前捻香以及拜祭，陪她走完最後一程，超渡儀式完成後便將靈柩推入火化爐火化，骨灰則會運回台灣，至於案件後續，黃明志在警方扣押9天後，由於沒有證據顯示跟命案有關，因此獲得警方口頭保釋，返家等待最終屍檢報告完成。
