不見AKIRA身影！林志玲51歲生日「秒淚崩」 深情許願為兒子

林志玲迎來 51 歲生日。（圖／翻攝自IG）

台灣第一名模林志玲迎來 51 歲生日，3日晚間她於小紅書公開慶生花絮，片中工作人員捧著蛋糕突然現身，讓正在梳化的林志玲瞬間泛淚，感動直呼：「眼淚還是沒控制住。」不過影片中未見老公AKIRA身影，引推測兩人應分隔兩地。

林志玲51歲生日哭了。（圖／翻攝自小紅書）

林志玲在鏡頭前許下心願，第一是希望自己保持健康、有智慧地陪伴兒子成長；第二則是所愛的人都能順遂平安；第三個願望則放在心裡未說出口。待許完願後，她才輕吹熄蠟燭。這段自然流露的生日花絮曝光後，迅速吸引超過 10 萬名網友按讚。

不少粉絲也注意到，貼文顯示林志玲目前人在台灣，而影片中沒有看到老公 AKIRA 的身影，推測夫妻倆應暫時分隔兩地。網友也紛紛留言祝福，「根本看不出 51 歲」、「我以為妳會優雅老去，結果妳越來越美」。

