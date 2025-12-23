不親中了？ 李在明批中國漁船非法捕撈「非常惡劣」：盡可能扣押

南韓總統李在明批評，中國非法漁船相當惡劣。圖為李在明。路透社資料照



據南韓媒體報導，南韓總統李在明今天（12/23）在政府會議上，批評中國漁船的非法捕撈行為「非常惡劣」，還強調應盡可能扣押這些違法船隻，並提高罰款金額。由於李在明過去的言行，被部分評論員指過度親中，因此他對於中國非法漁船的表態，也受到外界注意。

據《朝鮮日報》報導，南韓總統李在明今天前往釜山海洋水產部辦公大樓，出席海洋水產部與海警的業務報告，他在會議上表示：「過去對於中國的非法漁船，大多以驅離、阻止等方式取締，我曾指示要『盡可能扣押』，現在的情況如何？」

廣告 廣告

李在明繼續說道，有些中國漁船不配合南韓海警的取締行動，「那種行為不是非常惡劣嗎？明明違法在先，卻為了躲避取締而裝設鐵欄，還採取有威脅性的行動，難道不該實施更嚴厲的制裁嗎？」

他強調：「要更強硬地取締，才能阻止再犯，如果只是選擇性執法，他們就會認為『倒楣才會被抓』，繼續從事違法行為」、「他們還會互相集資，為被抓捕的船繳納罰款，不是嗎？」

李在明指出：「一定要讓他們認知到，只要進入韓國海域進行非法作業，就一定會被逮捕，還會被罰巨款」、「應該將罰金提高，就算10艘船一起集資，也會感到負擔沉重。」

他提到：「聽說印尼海域，多艘船被擊沉，之後就沒有出現非法漁船了」、「我們當然不該這麼做，但至少要展現嚴厲執法的態度，雖然會比較辛苦，但要在初期強力應對，未來才能減輕負擔。」

南韓海洋警察廳代理廳長張仁植（장인식，音譯）在會議中回覆李在明：「我們一定會嚴懲非法捕撈行為，目前正在強力取締，未來也會與有關單位合作，提高罰款金額。」

李在明過去的言行，被部分評論員認為偏向中國立場，包括他曾說過：「中國和台灣打不打仗，跟我們有什麼關係」，在成為南韓總統後，他更批評國內頻繁發生的反中示威，並指出這已經超出言論自由的範圍，「這是蓄意惡化兩國關係的行為。」

更多太報報導

獵殺令發威！日本半年撲殺近1萬頭熊 秋田、青森最多

南韓信用卡公司龍頭「新韓卡」 爆20萬筆加盟店個資外流

Telegram創辦人免費捐精加贈試管療程 女客擠爆俄國診所、前女友對簿公堂