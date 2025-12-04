不覺得冷不等於沒事！台灣人最怕「10～15°C」 低溫恐引爆心血管危機

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」昨（3）日晚間發文分享，「寒害」影響常常被低估，因為隱藏在病理死因之後，且不一定會發生在最冷的時候，因此難以統計。

粉專解釋低溫致命原因，首先身體感受到寒冷，導致血管收縮，血液流回核心，導致血壓上升，瞬間加大心臟負擔，接者血液變的黏稠，容易行血栓，最終導致心肌梗塞和中風機率提高。最後，粉專指出台灣人的低溫耐受性低，10～15°C的區間就會讓意外大幅上升。

最後，粉專也提醒瓦斯與熱水器應該放在開放式陽台，若放在室內則要開窗確保通風，並定期檢查設備，以免一氧化碳中毒。

