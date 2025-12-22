不解柯文哲涉案金流 陳佩琪喊奇怪：這麼多錢我怎麼都沒管到？

陳佩琪與柯文哲。（翻攝陳佩琪臉書）

台北地方法院連日審理京華城案，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（22日）於社群發文，表示看到相關新聞指出柯文哲涉公益侵占逾6千萬元，對該金額感到不解，她指出，家中大大小小財務都在她管，直言：「奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」

陳佩琪發文指出，自己多年來為子女定期投資基金，通常在帳戶資金即將用盡時，便會領錢存入，坦言沒想到此習慣會導致柯文哲被抓去關1年，她表示，檢廉曾以一張她站在ATM前的照片，質疑這是台北市政府於2020年3月10日「便當會」後所收受的賄款，並視為貪汙相關證據。

陳佩琪接著說，今日看到新聞提及「柯文哲涉公益侵占包刮…合計6,234萬6,790元」，對此疑惑，她強調，家中大大小小的錢都她負責，「奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」

陳佩琪也提及，近來監察院多次來函，要求沒入幾千萬款項，甚至還有罰款，她透露夫妻倆已負債數千萬，沒錢賠，就算使用到壽險也不夠賠，最後她轉述柯文哲的感嘆：「唉！這場官司導致他整天…他說這個國家自己在內耗！」





