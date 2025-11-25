不解藍營有些先進「為何一直罵日本？」 凌濤：中華民國就是支持所有友台論述

▲ 圖／翻攝自凌濤臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，不只中國表達不滿，不少藍營人士也砲轟高市早苗。不過，國民黨桃園市議員凌濤卻不解，直言不能接受有些先進一天到晚罵日本，認為這件事的精神是對台灣安全的關心，中國一定跳腳，而日本也有人希望高市早苗退一步，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述」。

前國民黨主席洪秀柱日前就砲轟高市早苗「台海的事，關妳日本人什麼事？」；昨(24)日再發文批，高市早苗不負責任的冒進言行，，動不動就把台灣推向危險邊緣，並指出兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑，只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

對此，凌濤在節目《新聞面對面》表示，對於黨內一些先進一天到晚罵日本，自己無法接受，但強調對高市早苗的所有行為不會都買單，可是高市早苗針對日本眾議院的提問，回答若台灣跟菲律賓海域被封鎖，可能接觸到存亡危機的時刻，而有可能啟動集體的自衛權，這件事的精神是在對台灣安全的關心，中國一定跳腳。

凌濤指出，因為高市早苗此話貌似是對中國自認的主權有些步步進逼，對於第一島鏈的安全，日本的自衛隊如果可以啟動，將對中國構成很大的威脅。面對中國的反制，高市早苗也承受日本國內的壓力，即便是前首相安倍晉三也沒有講出美中台之間的敏感字眼，而日本也有聲音希望高市早苗退一點，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述」。

主持人謝震武接著問他說這樣會不會被黨紀處分？其他嘉賓聞言紛紛喊「會！我現在覺得越來越近了」、「我從來沒有這麼贊同過凌濤的想法」，凌濤則認為不會，因為黨內現在是對親共的言論有所制裁，也就是對於親美友日和睦的路線開放極大化。

謝震武追問此番言論是否有黨內其他人士也認同？凌濤認為，所有關心2026年單一席次縣市長選舉及多席次議員要選舉的人，和關心藍營2028年能否重返執政的人通通會買單這個論述。

