不解藍白為何彈劾總統 綠黨團稱倒閣門檻較低：少搞一些無濟於事的花招

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院在總統賴清德支持下決定不覆議《財劃法》，引發藍白不滿，日前已移請監察院彈劾院長卓榮泰，今（19）日更正式宣布要彈劾賴清德。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，彈劾的門檻比倒閣還高，不懂為何藍白還要發起彈劾，且憲法法庭已被癱瘓，倒閣只是空談而已，呼籲藍白少搞一些無濟於事的花招。

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，黃國昌身為立法委員，顯然沒有把憲法增修條文讀通。（資料照）

全體國民黨立委及民眾黨今早在立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。其中，彈劾文寫到，有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第七十二條規定公布，違憲失職，爰依《中華民國憲法增修條文》第四條第七項及《立法院職權行使法》第四十二條之規定，對賴清德總統提出彈劾案，是否有當？敞請公決。

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，黃國昌身為立法委員，顯然沒有把憲法增修條文讀通，若要彈劾行政院長，屬於監察院的職權，而黃國昌一向都要廢止監察院，甚至刪光監察院的預算，所以如果是要對付行政院長，立法院要發動的只有不信任投票。

鍾佳濱直言，不懂為何藍白要發動彈劾卓榮泰院長，彈劾總統的門檻比不信任投票還高，除了要3分之2委員同意，還要交給憲法法庭審理，但去年國眾聯手惡修《憲訴法》，已造成憲法法庭癱瘓，既然無法運作要如何彈劾總統，就是空談而已。

鍾佳濱說，藍白還是沒坐下來思考，現在的國家困境、憲政僵局，都是來自於國會蘭權、擴權、違憲、違法，誠懇呼籲藍白坐下來，不要再沒收討論、黑箱表決，認真按照立法院應有職分來做，相信不管什麼衝突歧異都能由民主程序解決，「呼籲藍白，少搞一些無濟於事的彈劾花招，還是認真的回歸到自己立法院的職權，好好的來審議法案、審議預算，這才是正辦。」

