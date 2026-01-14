不解黃國昌去美國！徐國勇諷：AIT就能談

▲徐國勇酸說，實在不了解黃國昌去美國可以做什麼，若要談，在美國在台協會（AIT）就能談。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（14）日表示，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈，並預告民眾黨團將提國防特別條例草案。對此，民進黨秘書長徐國勇酸說，實在不了解黃國昌去美國可以做什麼，若要談，在美國在台協會（AIT）就能談；此外，他也預測，黃國昌所提的版本，不相信會超出行政院的範疇。

民進黨下午舉行中執會，徐國勇會後受訪時直言，實在不了解黃國昌去美國做什麼，若要談這些，AIT就可以談了，因此黃回來以後，突然間說要自提版本，但「兩個星期前可以提、一個月前也可以提，為何這時要提呢？」

徐國勇提到，若黃國昌要支持軍購、支持國防預算，他非常的歡迎，也希望各個政黨，能為台灣安全一起做努力。他談到，黃國昌到美國一天，見了什麼人、做什麼事，都也不講，稱是機密、默契，讓人覺得奇怪。

徐國勇說，他當過立委，當立委沒有那麼偉大，有一些黃國昌可以講，要提什麼法案，可是為什麼不早提呢？為何在程序委員會上，封殺6、7次？連付委機會都沒有。

徐國勇說，以他當律師40年的經驗，可以不客氣地說，黃國昌所提的法案不會超出行政院的範疇，「我不相信他有辦法超出行政院的範疇，我不客氣地，在這裡做預測」。

