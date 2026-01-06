▲不評論對手「家務事」，柯呈枋：縣政本質在於整合與信任。（圖／柯呈枋提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長選戰升溫，面對外界紛擾的傳言與解讀，爭取國民黨2026年彰化縣長提名的柯呈枋今（6）日首度展現堅定立場。柯呈枋強調，選舉應回歸縣政本質，他並不評論他人的「家務事」或選擇，但提醒鄉親必須深思：彰化正站在選擇點上，縣政需要的是穩定與延續，而非重啟爐灶。

針對近期政壇各種流言，柯呈枋淡定表示「予以尊重」，但他認為選戰不應淪為計算與謀略的戰場。他表示，自己始終堅持走入基層、傾聽最真實的聲音，「選民的回饋，永遠勝過任何冷冰冰的政治精密計算。」

柯呈枋進一步指出，縣長的角色關鍵在於「整合、協調與溝通」。他解釋，政策的落實不能僅靠單一決策者的個人意志，更考驗整個縣府團隊是否能建立信任、有效對話。他認為，唯有團隊上下一心，政策才能真正紮根基層，讓縣民有感。

然而，對於未來縣政藍圖，柯呈枋也流露出隱憂。他透露，在基層奔走時，許多鄉親最擔心的就是如果換了「不對的人」，這幾年好不容易建立的基礎是否會走回頭路。柯呈枋直言，所謂「前朝班師回朝」並非空穴來風的政治口號，而是真實存在的風險。

「彰化現在不能重來一次，而是要持續向前。」柯呈枋表示，這幾年彰化在育兒政策、青年發展、以及長者照護福利上都有顯著成長，這些好不容易打下的基礎，需要一名能夠有效整合局處、承接現有能量的領導者。他強調，會持續以一步一腳印的態度，守護彰化的發展願景，專注把該走的路走好。