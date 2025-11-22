即時中心／林韋慈報導

台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。

根據案情，傘主表示去年3月某日下午到區公所，離開時雨傘已不見，因此報警。警方比對監視器後，認為陳婦體態、臉型和犯嫌相似。

但陳婦強調雖到過公所，卻沒有偷傘；律師也指出，雨傘被拿走時，她仍在櫃台辦理文件，不可能犯案。

北院審理認為，監視器雖拍到一名短髮女子拿走雨傘，但畫面多為背影或遠距，難以辨識身分；再者，竊傘者是否辦理敬老卡無從推定，警方僅從單一櫃台調資料，忽略可能前往其他承辦窗口。

此外，竊傘發生在陳婦尚未離開櫃台之前，畫面亦未顯示犯嫌「偷傘後又折返」，因此判無罪。

北檢不服，主張相關女性可再比對照片、定位或身高資料，質疑一審未詳查。然而，高院認為一審已充分說明證據取捨，檢方卻未提出更具體證據，卻堅持上訴，批其「不該上訴時就別上訴」。最終維持無罪，全案確定。

原文出處：快新聞／「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴

