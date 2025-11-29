不該以兩廣總督葉名琛比喻那3位不開會的大法官
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯；《當代》雜誌總編輯
陳英鈐教授是我尊敬的學者，也是舊識，常讀他臉書上的讜論，獲益良多。最近看到他為三法官癱瘓「憲法法庭」事所發議論說：「憲法法庭既不受理，也不駁回行政院『財政收支劃分法』違憲審查案。憲法法庭已經受理114年總預算案違憲審查聲請，但又不開庭審理，不禁令人想起六不總督葉名琛『不戰、不和、不守、不死、不降、不走』」云云。
用「六不」以形容三大法官的坐領高薪而公然表示不辦事，絕妙。不過此一評論有郢書燕說之誤，但誠如紀昀（曉嵐）所說：「事不必然，亦不必不然，郢書燕說，固未為無益。」陳英鈐教授雖然褒貶一針見血，自有正面意義，所可惜者在其理據係建立於厚誣古人的不實妄說上。作為歷史研究者秉持胡適所說替人雪冤洗白是第一等事，特地為葉名琛討一公道，並正視聽。
葉名琛的「六不」，好像成為他的標籤，「生為考語，死為壽銘」，一直擺脫不了。「六不」之說，一般都認為出自薛福成《庸庵文續篇》〔卷下〕，但考其原文，則是引「廣東時人……憾其（葉名琛）玩敵誤國之咎也，因為之詩曰：『不戰不利不守不死不降不走』」所以「六不」之譏，非薛福成所創，而是摭拾時人的街談巷議，不過最重要的推力，是該負責官員的卸責，一股腦將葉名琛往死裡打。
葉名琛是不是「六不總督」？蒙冤受謗到今天，總該還他一個清白。1858年英法聯軍陷廣州，俘擄了兩廣總督葉名琛，又把他公私文件一併劫走，這批文件後存英國檔案局，是為《廣州檔案》。有幸的是，在牛津大學攻讀研究所的黃宇和，即以《廣州檔案》為主，再參酌英國外交部及其他史料，寫成《兩廣總督葉名琛》，做為他的博士論文， 1971年出版。他以堅實的史料，一掃相沿成習對葉名琛的污蔑，完全澄清所謂「六不」沒有「一不」符合史實。中國的一位清史學者表示，當時真正投降的是廣東巡撫拍貴和廣州將軍穆克德納，他們為了替自己開脫，把失陷的責任全推給葉名琛，並肆意捏造。
英法聯軍不顧〈南京條約〉所訂，非要強行進入廣州城，葉名琛乃出任巡撫，1852年調任總督，以外交方式堅持拒絕英軍入城，並部署應戰。與侵略者相比，葉名琛的兵力是以卵擊石，英國公使包令（Sir John Bowring）輕蔑的說：「以野蠻時代的武器與兵法，同當今科學倡明所發明的各種裝備及首屈的海陸戰略抗爭，其結果不言可喻。」儘管率廣州居民奮戰，英法聯軍2000餘人攻擊四座炮台，葉名琛端坐總督廳堂督戰不已。雙方激戰之際，廣東巡撫拍貴勾結廣州將軍穆克德，與敵方議和，獻城投敵。1858年11月21日葉名琛在粵華書院被俘。從1852年任總督，奮戰六年，才被出賣而敗。
他得知英國人要把他送往海外，便穿上朝靴公服，帶上廚役和理髮匠，還買來數石糧米，隨敵出海。英軍把他送到加爾各答，囚禁一年之後，他自帶的糧食吃光了，絕不吃洋人送來的食物，八天之後，絕食而死。其中的曲折，可參見黃宇和《兩廣總督葉名琛》。
葉名琛之所以沒有殉國，根據黃宇和的說明，他要面見英皇與之理論。結果所圖不遂，以「海上蘇武」自況，並有兩首絕命詩遺世。
葉名琛不屈的尊嚴，馬克思1857年在英國《紐約每日論壇報》發表的文章〈英人在中國的暴行〉最能體現。馬克思斥責英法侵略的罪惡，稱揚葉名琛在專橫跋扈的侵略者面前表現出「心平氣和、冷靜沉著」的總督風範。
葉名琛是腐敗大清的犧牲品，也是當時開城門投降者的代罪羔羊。教訓是什麼？波蘭詩人米瓦西（Czslaw Milosz）說過：「人必须不斷從灰燼裡打撈真相」，或許值得當教言。
米瓦西是1980年諾貝爾文學獎得主，任教加州大學柏克萊分校，我那時是駐美記者，住在大學附近，有幸當面採訪過他；當時「波蘭團結工聯」成為全球焦點，諾貝爾文學獎幫頒給米瓦西，不能說沒有用意。
題外話是我當年非常關注「團結工聯」，除了訪問米瓦西外，還寫了他回波蘭的報導，又翻譯了義大利記者Oriana Falliaci 訪問工人領袖Lech Walesa的長文。我的私心是希望台灣民主化，「團結」就是鼓勵。
關於米瓦西，還有很多可以直得研究討論，希望以後可以寫成文章。此短文只是還葉名琛的清白，還原歷史的真實而已，希望不再有以訛傳訛的謬說。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
這3位大法官只有兩條路
陳嘉宏專欄：3位大法官為何違反法官不語
陳嘉宏專欄：大法官 是誰允許你們這樣「睡覺」的？
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 6 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 11 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 22 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 12 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 15 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 18 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 8 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 21 小時前