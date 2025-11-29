不該以兩廣總督葉名琛比喻那3位不開會的大法官

憲法法庭已經停擺超過300 天，形同作廢失去功能，圖為最高法院刑事大法庭。圖／翻攝司法院全球資訊網

金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯；《當代》雜誌總編輯

陳英鈐教授是我尊敬的學者，也是舊識，常讀他臉書上的讜論，獲益良多。最近看到他為三法官癱瘓「憲法法庭」事所發議論說：「憲法法庭既不受理，也不駁回行政院『財政收支劃分法』違憲審查案。憲法法庭已經受理114年總預算案違憲審查聲請，但又不開庭審理，不禁令人想起六不總督葉名琛『不戰、不和、不守、不死、不降、不走』」云云。

用「六不」以形容三大法官的坐領高薪而公然表示不辦事，絕妙。不過此一評論有郢書燕說之誤，但誠如紀昀（曉嵐）所說：「事不必然，亦不必不然，郢書燕說，固未為無益。」陳英鈐教授雖然褒貶一針見血，自有正面意義，所可惜者在其理據係建立於厚誣古人的不實妄說上。作為歷史研究者秉持胡適所說替人雪冤洗白是第一等事，特地為葉名琛討一公道，並正視聽。

葉名琛的「六不」，好像成為他的標籤，「生為考語，死為壽銘」，一直擺脫不了。「六不」之說，一般都認為出自薛福成《庸庵文續篇》〔卷下〕，但考其原文，則是引「廣東時人……憾其（葉名琛）玩敵誤國之咎也，因為之詩曰：『不戰不利不守不死不降不走』」所以「六不」之譏，非薛福成所創，而是摭拾時人的街談巷議，不過最重要的推力，是該負責官員的卸責，一股腦將葉名琛往死裡打。

葉名琛是不是「六不總督」？蒙冤受謗到今天，總該還他一個清白。1858年英法聯軍陷廣州，俘擄了兩廣總督葉名琛，又把他公私文件一併劫走，這批文件後存英國檔案局，是為《廣州檔案》。有幸的是，在牛津大學攻讀研究所的黃宇和，即以《廣州檔案》為主，再參酌英國外交部及其他史料，寫成《兩廣總督葉名琛》，做為他的博士論文， 1971年出版。他以堅實的史料，一掃相沿成習對葉名琛的污蔑，完全澄清所謂「六不」沒有「一不」符合史實。中國的一位清史學者表示，當時真正投降的是廣東巡撫拍貴和廣州將軍穆克德納，他們為了替自己開脫，把失陷的責任全推給葉名琛，並肆意捏造。

英法聯軍不顧〈南京條約〉所訂，非要強行進入廣州城，葉名琛乃出任巡撫，1852年調任總督，以外交方式堅持拒絕英軍入城，並部署應戰。與侵略者相比，葉名琛的兵力是以卵擊石，英國公使包令（Sir John Bowring）輕蔑的說：「以野蠻時代的武器與兵法，同當今科學倡明所發明的各種裝備及首屈的海陸戰略抗爭，其結果不言可喻。」儘管率廣州居民奮戰，英法聯軍2000餘人攻擊四座炮台，葉名琛端坐總督廳堂督戰不已。雙方激戰之際，廣東巡撫拍貴勾結廣州將軍穆克德，與敵方議和，獻城投敵。1858年11月21日葉名琛在粵華書院被俘。從1852年任總督，奮戰六年，才被出賣而敗。

他得知英國人要把他送往海外，便穿上朝靴公服，帶上廚役和理髮匠，還買來數石糧米，隨敵出海。英軍把他送到加爾各答，囚禁一年之後，他自帶的糧食吃光了，絕不吃洋人送來的食物，八天之後，絕食而死。其中的曲折，可參見黃宇和《兩廣總督葉名琛》。

葉名琛之所以沒有殉國，根據黃宇和的說明，他要面見英皇與之理論。結果所圖不遂，以「海上蘇武」自況，並有兩首絕命詩遺世。

葉名琛是不是「六不總督」？蒙冤受謗到今天，總該還他一個清白。圖／翻攝百度

葉名琛不屈的尊嚴，馬克思1857年在英國《紐約每日論壇報》發表的文章〈英人在中國的暴行〉最能體現。馬克思斥責英法侵略的罪惡，稱揚葉名琛在專橫跋扈的侵略者面前表現出「心平氣和、冷靜沉著」的總督風範。

葉名琛是腐敗大清的犧牲品，也是當時開城門投降者的代罪羔羊。教訓是什麼？波蘭詩人米瓦西（Czslaw Milosz）說過：「人必须不斷從灰燼裡打撈真相」，或許值得當教言。

米瓦西是1980年諾貝爾文學獎得主，任教加州大學柏克萊分校，我那時是駐美記者，住在大學附近，有幸當面採訪過他；當時「波蘭團結工聯」成為全球焦點，諾貝爾文學獎幫頒給米瓦西，不能說沒有用意。

題外話是我當年非常關注「團結工聯」，除了訪問米瓦西外，還寫了他回波蘭的報導，又翻譯了義大利記者Oriana Falliaci 訪問工人領袖Lech Walesa的長文。我的私心是希望台灣民主化，「團結」就是鼓勵。

關於米瓦西，還有很多可以直得研究討論，希望以後可以寫成文章。此短文只是還葉名琛的清白，還原歷史的真實而已，希望不再有以訛傳訛的謬說。

