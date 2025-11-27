不該修國籍法！時力主修「兩岸條例」：中配參政應進行國安審查

時代力量黨主席王婉諭。 圖：時代力量/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中配參政爭議持續延燒，時代力量今（27）日指出，台灣社會其實早已存在「隱形共識」，來自中國的配偶若要參政或擔任公職，應接受比一般外國人更嚴謹的安全與忠誠審查。這本應是理性討論國安制度的基礎，但目前修法方向卻被帶偏，不但沒解決問題，反而流於形式。

時力強調，傅崐萁版《國籍法》修正案只是「玩文字遊戲」，完全迴避中配問題的本質。真正該修的不是《國籍法》，而是攸關敵對勢力滲透的《兩岸人民關係條例》，因為這才是中配參政權爭議的核心法源。

時代力量續指，中配之所以陷入「無法放棄中國國籍」的困境，有其結構性原因：一方面現行憲法仍停留在「大陸地區」的過時架構，與現實脫節；另一方面，中共持續否認台灣主權、從未放棄武力犯台，因此根本不可能讓中配自由放棄中國籍。台灣處境雖特殊，但國際上也有類似情況，例如阿根廷、摩洛哥、厄瓜多等國都不允許人民放棄原國籍。其他民主國家也並非因此就放任不管，而是採取背景調查、忠誠切結等方式，確保新歸化者不會危害國家安全。

時力表示，台灣身為民主國家與移民社會，尊重多元背景，但中國是現今對台最具敵意的國家，仍持續武力威脅，因此中配參政不能只是形式審查，而必須進行更嚴格的實質國安評估。

時代力量主張，中配在參選或擔任公職前，應簽署效忠台灣的切結書，明確承諾不與境外敵對勢力勾結，國安單位也應實施背景調查，確認其與中共黨政軍或統戰系統沒有不當連結。若在任內被查到配合統戰、危害主權或違反國安法規，應立即解職、追回領取的薪資津貼並加重刑責，以強化法律嚇阻。

時代力量認為，中配參政真正需要處理的是「忠誠審查」而非「是否放棄國籍」的形式主義。若把辯論焦點鎖在放棄國籍，只會製造身分政治對立，不但無助於國安，也不利於新住民融入社會。

時力呼籲，陸委會與內政部應盡速提出《兩岸人民關係條例》修法版本，參照國際經驗，建立嚴謹且合理的審查制度，既確保國家安全，也保障新住民能在民主制度下安心參與公共事務。他們強調：「國安要嚴格，社會要團結。民主、自由、主權，是不能動搖的根本。」

