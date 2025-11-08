「不該再有政治黑牢」鄭麗文出席白色恐怖慰靈 遭指祭共諜吳石！喊：他懷有任務非政治犯

鄭麗文出席白色恐怖受難者秋祭致詞，強調活動「遭嚴重誤導」，並重申吳石是情報員、非政治犯。

「歷史必須記住，今天是超越所有政治意識形態，為做一個人最基本的尊嚴，思想、說話自由，相信自己政治的信念，希望未來台灣不再有任何一個人再因自己政治信仰犧牲。」

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席白色恐怖受難者「秋祭追思慰靈大會」，卻因主辦方名單中出現共諜吳石，引發各界熱議。對此，鄭麗文親上火線回應，強調活動「被嚴重誤導」，也明確表示：「吳石是懷有任務的情報工作者，與政治思想犯截然不同。」

活動遭指「祭共諜」？ 鄭麗文怒批：完全扭曲

該場慰靈大會由台灣地區政治受難人互助會舉辦，地點位於台北萬華馬場町紀念公園。由於主辦方被視為統派團體，且名單中包含吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等中共地下黨員或情報人員，使得鄭麗文的出席備受矚目。

鄭麗文出席白色恐怖受難者秋祭，被外界質疑「祭共諜吳石」，引發輿論風暴。

鄭麗文致詞時語氣堅定，表示這場秋祭「舉辦超過30年，從未以吳石等人為主要祭悼對象」，更痛批「媒體帶風向、扭曲活動神聖性」，指邀請函與海報中根本沒有提及吳石。

「政治犯」與「情報員」不同 鄭麗文：別混為一談

面對媒體追問是否認為吳石是冤枉或為理想犧牲，鄭麗文明確回應：「我紀念的是因政治信仰入獄的人，不是執行情報任務的工作者。」

鄭麗文指出，許多白色恐怖受難者是因冤案、假案、錯案被關，甚至犧牲青春與生命，「而吳石的情況，與這些政治信仰者完全不同，應該要清楚區分。」

「我不是去祭共諜」 鄭麗文強調民主包容

鄭麗文強調，自己進入國民黨後推動的首要任務之一，就是「國共和解、為政治受難者平反」，希望台灣永遠不再有「政治黑牢」。

「我相信每個人都應該能自由思考、自由說話，不該再為政治信仰付出青春或生命的代價。」她說，民主社會應該超越統獨與意識形態，不該再因不同政治立場互相貼標籤。

被問「紅色歌曲」風波 鄭麗文：超越統獨，不怕貼標

媒體提到活動中播放〈走向復興〉等被稱為「紅色歌曲」，是否擔心被貼標籤？鄭麗文淡定回應：「我了解主辦方的立場，但今天重點是超越統獨，不論什麼政治主張，都該被尊重。」

鄭麗文也呼籲，歷史的悲劇不該重演，兩岸矛盾應以和平與對話化解，「不要再讓信仰與理念成為仇恨的起點。」

