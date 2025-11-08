「不該再有政治黑牢」鄭麗文出席白色恐怖慰靈 遭指祭共諜吳石！喊：他懷有任務非政治犯
「歷史必須記住，今天是超越所有政治意識形態，為做一個人最基本的尊嚴，思想、說話自由，相信自己政治的信念，希望未來台灣不再有任何一個人再因自己政治信仰犧牲。」
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席白色恐怖受難者「秋祭追思慰靈大會」，卻因主辦方名單中出現共諜吳石，引發各界熱議。對此，鄭麗文親上火線回應，強調活動「被嚴重誤導」，也明確表示：「吳石是懷有任務的情報工作者，與政治思想犯截然不同。」
活動遭指「祭共諜」？ 鄭麗文怒批：完全扭曲
該場慰靈大會由台灣地區政治受難人互助會舉辦，地點位於台北萬華馬場町紀念公園。由於主辦方被視為統派團體，且名單中包含吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等中共地下黨員或情報人員，使得鄭麗文的出席備受矚目。
鄭麗文致詞時語氣堅定，表示這場秋祭「舉辦超過30年，從未以吳石等人為主要祭悼對象」，更痛批「媒體帶風向、扭曲活動神聖性」，指邀請函與海報中根本沒有提及吳石。
「政治犯」與「情報員」不同 鄭麗文：別混為一談
面對媒體追問是否認為吳石是冤枉或為理想犧牲，鄭麗文明確回應：「我紀念的是因政治信仰入獄的人，不是執行情報任務的工作者。」
鄭麗文指出，許多白色恐怖受難者是因冤案、假案、錯案被關，甚至犧牲青春與生命，「而吳石的情況，與這些政治信仰者完全不同，應該要清楚區分。」
「我不是去祭共諜」 鄭麗文強調民主包容
鄭麗文強調，自己進入國民黨後推動的首要任務之一，就是「國共和解、為政治受難者平反」，希望台灣永遠不再有「政治黑牢」。
「我相信每個人都應該能自由思考、自由說話，不該再為政治信仰付出青春或生命的代價。」她說，民主社會應該超越統獨與意識形態，不該再因不同政治立場互相貼標籤。
被問「紅色歌曲」風波 鄭麗文：超越統獨，不怕貼標
媒體提到活動中播放〈走向復興〉等被稱為「紅色歌曲」，是否擔心被貼標籤？鄭麗文淡定回應：「我了解主辦方的立場，但今天重點是超越統獨，不論什麼政治主張，都該被尊重。」
鄭麗文也呼籲，歷史的悲劇不該重演，兩岸矛盾應以和平與對話化解，「不要再讓信仰與理念成為仇恨的起點。」
更多鏡週刊報導
「台灣曾受傷，但沒放棄未來」六四學運領袖王超華發聲 籲持續紀念歷史真相
「香港成無間地獄，唯在台延續記憶」3千人雨中悼念天安門 港人首辦燭光晚會！點亮228公園
一抹擦掉40年時光...！基隆美術館志工誤清「灰塵藝術」 作者沉痛發聲：不可逆的毀損
其他人也在看
2025 ITF台北國際旅展11/7–11/10開跑 華航邀你飛閱世界無邊界
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】華航以年度品牌主軸「Fly Beyond with China Airli互傳媒 ・ 1 天前
名家論壇》陳冲／經濟新台幣 軍事古寧頭
[NOWnews今日新聞]邇來新台幣、古寧頭都成熱門字眼，前者因央行突在立院拋出改版訊息，後者則因光復節賴總統只談古寧頭，箇中原因均引發坊間熱議。如果沒有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲
[Newtalk新聞] 「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨（7）日在比利時布魯塞爾登場，台灣立法委員范雲受邀出席，與多國議員及人權倡議者共同聲援遭香港當局羈押的壹傳媒創辦人黎智英，並聆聽其子黎崇恩（Jimmy Lai Jr.）於會中發表的演講。 范雲表示，IPAC自成立以來，持續成為全球議員共同對抗中國威權擴張的重要平台。過去該組織在黎智英被捕後，便曾發起國際連署，呼籲港府撤銷政治檢控，並敦促各國政府重新檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她指出，這些努力象徵著民主國家對香港自由的堅定支持，也是全球防衛普世價值的實際行動。 黎智英是首位因《香港特別行政區維護國家安全法》遭控「勾結外國勢力罪」的香港民主人士。自2003年反基本法23條立法遊行起，他先後參與2014年雨傘運動及2019年反送中示威，始終站在民主運動最前線。當外界普遍預料他將流亡海外時，黎智英選擇留在香港，並受訪時坦言：「我已準備坐牢，不會後悔。」 范雲在峰會上強調，台灣能與各國議員並肩發聲，是民主韌性的展現，也是此次布魯塞爾高峰會的核心精神。她說：「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍新頭殼 ・ 10 小時前
2025德國紐倫堡國際發明展 中原大學「可視化奈米顯微鏡」摘金
記者陳華興／桃園報導 二0二五年第七十七屆德國紐倫堡國際發明展（iENA）落幕，中原…中華日報 ・ 1 天前
拋「戰略三角」布局軍工、科技與海洋經濟 林岱樺盼高雄轉型為戰略核心基地
林岱樺表示，打造高雄戰略三角的戰略佈局，就是將讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的核心基地。北高雄有科技廊帶、西邊有海洋產業，再加上國艦國造與無人機計畫帶來的軍工產業鏈，將全面帶動傳統產業升級。高雄有山有海、有科技更有文化，護國產業將成為高雄...CTWANT ・ 16 小時前
公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質 【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰台灣好報 ・ 18 小時前
大甲農會前進臺北國際旅展 行銷匠師的故鄉休區及「芋」見幸福伴手
大甲區農會此次為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及區內最受歡迎的芋頭加工農遊伴手，特別跟隨臺中市政府觀光旅遊局的腳步，前進臺北國際旅展設攤，旅展現場人潮滿滿，優質芋頭伴手賣到缺貨，打響「芋」見幸福品牌。大甲區農會這次特別準備芋鄉米粉湯、芋香甜甜圈等超人氣產品至旅展販售，也藉機宣傳匠師的故鄉休閒農業區內各農場食農及永續體驗行程，甲桂林有機農園也準備了茶樹精油、純露等農遊伴手，經由旅展讓消費者認識大甲在地特色農遊資源及景點。總幹事黃瑞祥表示，目前正好是芋頭產季，今年芋頭評鑑剛由大甲區農友獲選為全市冠軍，透過比賽選出農友種植之最高品質芋頭給予獎勵，以此激勵芋農更用心栽培管理，提升消費者對大甲芋頭的品牌支持度。黃總幹事再深入說明，上週一年一度的芋頭節也與匠師的故鄉休閒農業區許多特色農遊場域合作舉辦食農教育農遊活動，讓遊客從產地到餐桌了解大甲優質芋頭的一生，可串聯大甲鐵砧山、松柏漁港海景、大甲鎮瀾宮等各項旅遊資源，由大甲農會積極配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局發展「山盟海寺」農遊軸線，非常感謝臺中市政府觀旅局提供這次機會讓大甲農會及匠師的故鄉休區共襄盛舉，歡迎國內外遊客一起來台灣好新聞 ・ 14 小時前
2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮
【記者 洪美滿／台北 報導】2025台北國際旅展於11月7日（星期五）至11月10日（星期一）在臺北南港展覽館台灣好報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 首日人氣、買氣皆旺 (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日登場，台灣觀光協會表示，首日入場逾6.3萬人次，較去年成長8.87%，且買氣同樣暢旺。中央社 ・ 1 天前
再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文：吳石與政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅。鄭受訪澄清，這場秋祭「原則與吳石無關」，從沒以吳當追悼主角，相關指控完全扭曲、誤導今天活動神聖莊嚴性。太報 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。中天新聞網 ・ 10 小時前
登歐洲議會演講創外交歷史！汪浩讚蕭美琴「戰貓出擊」：是台灣國際能見度的質變！
汪浩直言：「戰貓出擊，這次的歐洲行不只是驚喜，更是一場讓台灣被看見、被信賴的外交奇襲。」放言 Fount Media ・ 13 小時前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩；不過，鄭麗文今 天仍然 沒有取消行程，而她也強調，這場活動並非以吳石為主軸，她所要悼念的，是當時因為政治思想而坐黑牢的政治犯。司儀說：「向人民忠魂烈士靈前，獻花。」身穿黑色西裝低頭默哀，國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但共諜吳石的遺像卻出現在名單中，國民黨主席鄭麗文說：「政治受難者，所辦的秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，還有他們邀請的活動的，比如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」只是鄭麗文前一天才這麼說，國民黨主席鄭麗文(11.7)說：「出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」從有歷史意義，再到8日提前在臉書上秀出邀請函跟流程表，澄清活動未曾提及吳石等人，或許是因為吳石的身分。雖然是前國防部中將參謀次長，其中九月中國推出的電視劇，《沉默的榮耀》才以吳石為腳本，因為吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續替中共進行地下工作，但就在1950年共諜身分被發現，只是明明前一天，就知道吳石列在其中，卻仍沒有取消似乎黨內有都有意見。台北市長蔣萬安說：「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」國民黨主席鄭麗文說：「當然蔣市長講的也沒有錯，對於(吳石)真的是有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆，或者是情報工作的，這當然是(和政治受難者)完全不一樣的。」僅管鄭麗文再三強調祭悼活動和吳石沒有關係，但吳石的遺像就在現場名單上，輿論也持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
誤導？誤判？鄭麗文出席馬場町秋祭 陸委會痛批失格
【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（8）日表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思五O年代叛國共諜吳石活動，引台灣好報 ・ 4 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鄭麗文將追思共諜吳石活動 蔣萬安反應曝
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台北市長蔣萬...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
康橋車禍重傷學生治療康復 捐款彰基致謝 (圖)
康橋國際學校秀岡校區一名學生4月在彰化遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長8日在校長温宥基（前右3）等陪同下到彰化基督教醫院捐新台幣50萬元致謝，由彰基總院長陳穆寛（前左6）代表接受。中央社 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前