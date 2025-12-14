不該未審先判！林佳龍為林岱樺抱屈：依法依規有參選權

前總統陳水扁今日在廣播節目中專訪林佳龍，他肯定林佳龍作為政治人物，不只會做官做事，也要懂得做人，肯定林佳龍以正國會掌門人身分，在林岱樺陷入爭議之際站出來給予參選人鼓勵。（中時資料照/姚志平攝）

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺因涉助理費案遭檢方起訴，曾公開力挺她的正國會掌門人、外交部長林佳龍今（14）日受訪時表示，兩人過去因台中、高雄縣市合併而「被沒收」首長參選權，彼此有一定交情，他認為不該未審先判，依法依規她有參選權，應讓她透過初選輸贏「照品照行（台語依約行事之意）」，這是種「大我」思考。

前總統陳水扁今日在廣播節目中專訪林佳龍，他肯定林佳龍作為政治人物，不只會做官做事，也要懂得做人，肯定林佳龍以正國會掌門人身分，在林岱樺陷入爭議之際站出來給予參選人鼓勵，認為基於無罪推定原則，這樣的表態「無可厚非，也相當溫暖」。

對此，林佳龍指出，林岱樺依法依規仍具備參選資格，法律不外乎情理，他也提到兩人過去同在立法院任職，而在2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，但當年因為台中、高雄縣市合併被沒收參選，兩人有一定交情，他對林岱樺也有一定的認識。

林佳龍強調，他對於民主的信念，認為應該依制度就事論事，不要以人廢言，一個立委是國會議員，依照立法院組織法32條，國家為其編預算給每個立委當助理費與辦公預算，與一般縣市議員不同。

林佳龍認為，雖然助理費有爭論，姑且不論制度有無合理，也要先去看她有無貪汙，林岱樺身為1名7屆立委，不該僅因遭檢舉或起訴，就在社會輿論中被先行定罪，「我們可能每人都會遇上，包括陳水扁、馬英九都曾遇過，我們要有同理心，也要重視法治精神」。

林佳龍表示，錢是否進入大水庫或流入個人口袋、是否涉及貪汙，仍有待司法釐清，不要說在結果出爐前未審先判。他也呼籲，民進黨應該給予同志溫暖，不要讓風箏斷線，應讓林岱樺經過黨內初選，「大家輸贏照品照行」，這是一種「大我」的思考。

★未經判決確定，應推定為無罪。

