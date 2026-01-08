不該無腦發免費午餐！ 吳欣岱揭「超加工食品」成校園隱形殺手

台灣基進黨前祕書長吳欣岱認為，台北市長蔣萬安不該「無腦發放」營養午餐，並指出重點不在於「免不免費」，而是食物的品質。（示意圖，由AI生成）

台灣基進前祕書長、同時也有醫師身份的吳欣岱今（8日）在臉書發文，認為台北市長蔣萬安不該「無腦發放」營養午餐，並指出重點不在於「免不免費」，而是食物的品質。她引用美國川普（Donald Trump）政府最新的營養政策，強調「超加工食品」才是兒童健康的最大威脅，呼籲北市府應建立更嚴格的校園食安護盾。

隔空聲援川普政策：超加工食品才是代謝失調元凶

吳欣岱指出，美國川普政府近期正式公布新版營養政策方向，明確將「超加工食品（ultra-processed foods）」列為全民健康的主要風險來源。新指南要求學校營養計畫應回歸「真食物（whole foods）」核心原則，並停止對紅肉與天然脂肪的「一刀切」妖魔化，改為強調加工程度才是關鍵。

身為醫師與母親，吳欣岱對此表示高度認同。她提到，近年醫學研究指出，導致孩子肥胖、血脂異常與血糖失控的原因，不只是糖與脂肪的多寡，加工方式與添加物（如高磷酸鹽、高鈉）對代謝系統的耗損影響更大。

痛批台北市政策盲點：香腸、貢丸、重組肉合法入菜？

對照台北市目前的做法，吳欣岱認為市府過於依賴「三章一Q」這種低限度的檢查，卻忽視了「加工程度」的問題。她質疑，只要合法，香腸、貢丸、重組肉等高加工食品就能堂而皇之進入校園餐盤，這正是讓孩子從小養成重口味、提早耗損代謝機能的關鍵。

「問題從來不是發不發，而是標準在哪裡。」吳欣岱批評，北市府目前推動「免費牛奶加免費營養午餐」，雖然減輕家長負擔，卻可能是在用「免費」兩個字掩蓋對品質與標準的逃避。

醫師提兩大「食安護盾」：應建立嚴格添加物負面表列

吳欣岱呼籲，若市府真的在乎孩子健康，應優先採取以下兩大行動：

限制加工比例：大幅提高原塊肉與原型食物的使用率，限制高加工食品入菜。 建立負面表列：台北市應建立比中央更嚴格的校園添加物名單，將雖然合法但有健康疑慮的添加物排除在孩子餐盤之外。

她強調，孩子需要的不是只有「吃得飽」，而是要「長得好」。這並非意識形態之爭，而是醫學、公衛與基本良心的問題。

