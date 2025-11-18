不該用國籍法修理陸配

（圖／本報系資料照）

花蓮學田村陸配村長鄧萬華，因國籍認定遭富里鄉公所依《國籍法》解職，提起訴願後獲撤銷，本是依法救濟的明確案例；未料內政部、陸委會隨即強調「解職於法有據」，並要再行文要求解職。令人疑惑：究竟是誰沒有按照法律真正的規定來？

這起案件的核心是「到底該用哪一部法」。憲法增修條文第11條明定，兩岸人民權利義務得以法律為特別之規定；這部特別法，就是《兩岸人民關係條例》。因此，陸配能否參選村長，理應依《兩岸條例》，而非硬搬《國籍法》。

《國籍法》第20條的對象，是「原本是我國國民，後來又取得外國國籍」者，重點在「取得」二字，用於避免雙重效忠。陸配取得身分則完全不同，是依《兩岸人民關係條例》這部特別法，在台設有戶籍，本質上並非「本國國民再多一個國籍」。若仍以此條套用陸配的情況，不僅混淆法律位階與適用前提，也等於顛倒時序、錯置法條。

更關鍵的是，兩岸互不承認為國與國，制度長期作法都是要求陸配「註銷大陸戶籍」，而非提出「放棄中國國籍證明」。如今中央反要求一張對岸不會開立的證明，不僅推翻舊制，也對已持身分證十多年的新住民追溯究責，難免讓人懷疑政治凌駕法律。

依《公職人員選舉罷免法》，回復國籍滿3年或歸化滿10年才能參選；《兩岸條例》亦要求設籍滿10年。鄧萬華就是在這些門檻下經資格審查、由選票選上。如果中央認為制度不周，應檢討修法，而不是在她任職兩年後翻舊帳，事後質疑其忠誠，這更像清算，而非依法行政。

花蓮縣訴願委員會亦指出，鄉公所在中央法律疑義未釐清、也未查明註銷大陸戶籍前，就逕以《國籍法》解職，違反行政程序法「有利與不利均應調查」的義務，因此撤銷原處分、發回重新審認。

除了法律，更不能忽視人與真實生活。鄧萬華來台20多年，務農、照顧罹病丈夫、撫養3名子女，並投入地方社區活動，最終由村民用選票推上村長。她的生活軌跡，比任何一紙「永遠拿不到的證明」更能證明她把台灣當成家；而選舉作為民主制度的核心，行政機關更應尊重選民的選擇，而非事後以爭議法律見解推翻民意。

訴願結果已清楚指出法律適用的錯置。此刻中央最該做的，是依法行政、遵守「特別法優先於普通法」的基本原則，而不是再以《國籍法》作為政治工具，對基層公職與新住民施加不必要的壓力。唯有回到法律位階與程序正義，制度才有溫度，社會才會安心。（作者為前立法院法制局局長）