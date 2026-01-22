不該被叫「檳榔葉」！荖葉如何翻轉長年汙名？【獨立特派員】
正名獨立性破除檳榔葉標籤誤區
在台灣農業版圖中，荖葉長期處於身分不明的尷尬處境。國立臺東大學公共與文化事務學系教授張育銓指出，社會大眾慣常將荖葉誤稱為「檳榔葉」，這種稱呼不僅在生物學分類上是錯誤的，更導致該物種失去了應有的獨立性格。由於大眾多以檳榔導向來認識荖葉，在完全誤解其生理特性的情況下，荖葉的食用安全性也因檳榔子被列為一級致癌物而連帶受到質疑。
張育銓觀察到，這種污名化現象已深入家庭教育，許多種植荖葉的農家子弟曾因社會負面觀感，勸導父母放棄這項產業。為了翻轉此一形象，他在知本國中推動原住民植物萃取課程，讓學生透過科學實驗認識荖葉的有效成分與味道保存。當學生發現荖葉具備高度開發潛力並帶回相關產品時，家庭成員間的隔閡得以消弭，家長也因產業獲得下一代認同而深感慰藉。
復興文化權重申部落傳統食藥脈絡
對於原住民社群而言，荖葉並非健康威脅，而是日常生活中不可或缺的食材與藥草。台東大學南島文化研究所博士生溫秀琴表示，在部落傳統中，荖葉與紅藜、刺蔥、月桃葉地位相當。耆老不僅會直接咀嚼鮮葉提神，亦會將其曬乾後與桑葉、芭樂葉一同水煮飲用，具備獨特的食療功效。
溫秀琴進一步分析，官方過去對荖葉的限制，反映了去殖民意識下的衝突。他強調，在國民政府遷台前，部落早已建立長達數十年的採集與食用脈絡，甚至是日治時期山林穿梭時的重要補給，因此外界不應以缺乏科學證據為由，否定原民傳統食材的合法地位。這種文化韌性成為推動荖葉正名的重要動能，促使學界更深入地挖掘先人對藥用植物的應用智慧。
技術跨門檻研發風味料理與生技品
儘管具備文化基礎，荖葉要轉型為主流食材仍面臨技術門檻。部落餐飲業者洪琬甯指出，荖葉遇熱後風味容易揮發散失，開發料理時需將其巧妙隱藏在食材夾層中以鎖住香氣。然而，受限於大眾對荖葉的偏見，他在研發初期經常遭遇食用安全性的質疑，甚至在嘗試以荖葉梗燉湯時面臨極大的心理門檻與挑戰。
烘焙師周萱則採取不同策略，他選擇使用乾燥荖葉作為烘焙原料，以解決新鮮葉片容易變色變質、保存不易的問題。他分析，乾燥後的荖葉更適合製成青醬或香辛粉，能穩定體現其特殊的辛香味。
此外，手工皂業者張景如則看中荖葉強大的生理活性，指出其中富含十多種酚類成分，抑菌效果卓越。在疫情期間，業者成功開發出荖葉洗手乳，將部落傳統中消炎殺菌的智慧，轉化為現代防護產品。
公部門合力獲准列入合法香辛料
荖葉重獲合法地位的過程極為艱辛，需跨越嚴格的法律評估。張育銓回顧，由於荖葉曾被列為「非傳統性食品原料」，必須通過衛福部食藥署的安全性評估才能販售。他先後兩次提出申請，分別因「傳統食品原料」定義與「僅限特定地區及族群食用」等理由遭到駁回。他批評，台灣食品管理體系要求民眾自行負擔昂貴的科學研究來證明食材安全，卻忽略了公部門本身亦缺乏證明其有害的實證。
轉機出現在第三次申請，在農業部農糧署的支援下，農業藥物試驗所與農試所投入了長達一年半的動物實驗，提供科學數據佐證安全性。農業部農糧署雜糧特作組組長莊岳峰表示，基於地方傳統作物的需求，政府必須給予技術支援。2025年10月30日，食藥署正式公告乾燥荖葉可作為香辛料使用，雖然新鮮荖葉尚未入列，但這已是荖葉從檳榔配角邁向獨立產值的重要里程碑。
轉型精緻化輔導乾燥設備減藥害
儘管法規鬆綁，生產端的結構性問題仍待解決。擁有三十年經驗的農夫洪俊彬指出，荖葉極易受蟲害影響，導致農民長期陷於過度噴灑農藥的困境，甚至使蟲害產生抗藥性。他坦言，過去政府對荖葉採取「三不政策」任其自生自滅，反而導致用藥規範不透明的現象。此外，隨著檳榔食用人口減少，台東全盛時期兩千公頃、百億產值的景觀已大不如前，農民生計面臨嚴峻考驗。
針對此現象，莊岳峰強調，農糧署將引導農民朝轉型方向前進，若農民有意配合轉作，政府將協助補助採後處理所需的乾燥設備。然而，洪俊彬認為，目前僅開放乾燥粉末對基層農民幫助有限，農民更期待未來能進一步開放荖葉作為蔬菜類販售，才能真正提升種植意願與產值。
開拓新產值接軌國際抑菌生醫市場
展望未來，台灣荖葉具備極高的國際競爭力。張育銓在對全球15個主要產地進行田野調查後發現，台灣的荖葉品質位居世界前列。相較於印尼等國已開發出超過30種包含護墊、衛生棉在內的生化加工產品，台灣過去僅將其用於包裹檳榔，無疑是資源的巨大浪費。
科研數據顯示，荖葉對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及念珠菌具有顯著的抑制能力，甚至在新冠肺炎流行期間，因其防疫與保護功能而受到國際市場矚目。隨著正名運動的推進，荖葉正逐漸脫離檳榔的陰影，朝向食品加工、生醫製藥等高附加價值產業邁進。雖然消費者觀念的翻轉仍需時間，但這株曾被污名的植物，已在台東的土地上重新生根，準備走向更廣闊的國際市場。
更多公視新聞網報導
遊台東鸞山部落11人被蜂螫 2人送醫前無呼吸心跳
台灣木竹碳足跡短 善用竹子能減碳
走訪采竹之鄉「龍崎」 認識在地竹文化產業
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 310則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 13則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 8則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 42則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 27則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 10則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 65則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 10則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 61則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 22則留言