不該被叫「檳榔葉」！荖葉如何翻轉長年汙名？【獨立特派員】

正名獨立性破除檳榔葉標籤誤區

在台灣農業版圖中，荖葉長期處於身分不明的尷尬處境。國立臺東大學公共與文化事務學系教授張育銓指出，社會大眾慣常將荖葉誤稱為「檳榔葉」，這種稱呼不僅在生物學分類上是錯誤的，更導致該物種失去了應有的獨立性格。由於大眾多以檳榔導向來認識荖葉，在完全誤解其生理特性的情況下，荖葉的食用安全性也因檳榔子被列為一級致癌物而連帶受到質疑。

張育銓觀察到，這種污名化現象已深入家庭教育，許多種植荖葉的農家子弟曾因社會負面觀感，勸導父母放棄這項產業。為了翻轉此一形象，他在知本國中推動原住民植物萃取課程，讓學生透過科學實驗認識荖葉的有效成分與味道保存。當學生發現荖葉具備高度開發潛力並帶回相關產品時，家庭成員間的隔閡得以消弭，家長也因產業獲得下一代認同而深感慰藉。

臺東大學教授張育銓於知本國中原專班授課，透過示範蒸餾與過濾技術，引導學子從科學萃取角度重新認識荖葉。（圖／獨立特派員）

復興文化權重申部落傳統食藥脈絡

對於原住民社群而言，荖葉並非健康威脅，而是日常生活中不可或缺的食材與藥草。台東大學南島文化研究所博士生溫秀琴表示，在部落傳統中，荖葉與紅藜、刺蔥、月桃葉地位相當。耆老不僅會直接咀嚼鮮葉提神，亦會將其曬乾後與桑葉、芭樂葉一同水煮飲用，具備獨特的食療功效。

溫秀琴進一步分析，官方過去對荖葉的限制，反映了去殖民意識下的衝突。他強調，在國民政府遷台前，部落早已建立長達數十年的採集與食用脈絡，甚至是日治時期山林穿梭時的重要補給，因此外界不應以缺乏科學證據為由，否定原民傳統食材的合法地位。這種文化韌性成為推動荖葉正名的重要動能，促使學界更深入地挖掘先人對藥用植物的應用智慧。

技術跨門檻研發風味料理與生技品

儘管具備文化基礎，荖葉要轉型為主流食材仍面臨技術門檻。部落餐飲業者洪琬甯指出，荖葉遇熱後風味容易揮發散失，開發料理時需將其巧妙隱藏在食材夾層中以鎖住香氣。然而，受限於大眾對荖葉的偏見，他在研發初期經常遭遇食用安全性的質疑，甚至在嘗試以荖葉梗燉湯時面臨極大的心理門檻與挑戰。

烘焙師周萱則採取不同策略，他選擇使用乾燥荖葉作為烘焙原料，以解決新鮮葉片容易變色變質、保存不易的問題。他分析，乾燥後的荖葉更適合製成青醬或香辛粉，能穩定體現其特殊的辛香味。

此外，手工皂業者張景如則看中荖葉強大的生理活性，指出其中富含十多種酚類成分，抑菌效果卓越。在疫情期間，業者成功開發出荖葉洗手乳，將部落傳統中消炎殺菌的智慧，轉化為現代防護產品。

部落餐飲業者洪琬甯將具備抑菌特性的荖葉與在地食材結合，嘗試多種醃漬技術，將傳統智慧轉化為現代創意料理。（圖／獨立特派員）

公部門合力獲准列入合法香辛料

荖葉重獲合法地位的過程極為艱辛，需跨越嚴格的法律評估。張育銓回顧，由於荖葉曾被列為「非傳統性食品原料」，必須通過衛福部食藥署的安全性評估才能販售。他先後兩次提出申請，分別因「傳統食品原料」定義與「僅限特定地區及族群食用」等理由遭到駁回。他批評，台灣食品管理體系要求民眾自行負擔昂貴的科學研究來證明食材安全，卻忽略了公部門本身亦缺乏證明其有害的實證。

轉機出現在第三次申請，在農業部農糧署的支援下，農業藥物試驗所與農試所投入了長達一年半的動物實驗，提供科學數據佐證安全性。農業部農糧署雜糧特作組組長莊岳峰表示，基於地方傳統作物的需求，政府必須給予技術支援。2025年10月30日，食藥署正式公告乾燥荖葉可作為香辛料使用，雖然新鮮荖葉尚未入列，但這已是荖葉從檳榔配角邁向獨立產值的重要里程碑。

轉型精緻化輔導乾燥設備減藥害

儘管法規鬆綁，生產端的結構性問題仍待解決。擁有三十年經驗的農夫洪俊彬指出，荖葉極易受蟲害影響，導致農民長期陷於過度噴灑農藥的困境，甚至使蟲害產生抗藥性。他坦言，過去政府對荖葉採取「三不政策」任其自生自滅，反而導致用藥規範不透明的現象。此外，隨著檳榔食用人口減少，台東全盛時期兩千公頃、百億產值的景觀已大不如前，農民生計面臨嚴峻考驗。

針對此現象，莊岳峰強調，農糧署將引導農民朝轉型方向前進，若農民有意配合轉作，政府將協助補助採後處理所需的乾燥設備。然而，洪俊彬認為，目前僅開放乾燥粉末對基層農民幫助有限，農民更期待未來能進一步開放荖葉作為蔬菜類販售，才能真正提升種植意願與產值。

荖葉曾是台東僅次於稻米的重要經濟作物，產量占全台七成以上。農民期盼在法規鬆綁後，能透過精準耕作與採後處理提升市場產值。（圖／獨立特派員）

開拓新產值接軌國際抑菌生醫市場

展望未來，台灣荖葉具備極高的國際競爭力。張育銓在對全球15個主要產地進行田野調查後發現，台灣的荖葉品質位居世界前列。相較於印尼等國已開發出超過30種包含護墊、衛生棉在內的生化加工產品，台灣過去僅將其用於包裹檳榔，無疑是資源的巨大浪費。

科研數據顯示，荖葉對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及念珠菌具有顯著的抑制能力，甚至在新冠肺炎流行期間，因其防疫與保護功能而受到國際市場矚目。隨著正名運動的推進，荖葉正逐漸脫離檳榔的陰影，朝向食品加工、生醫製藥等高附加價值產業邁進。雖然消費者觀念的翻轉仍需時間，但這株曾被污名的植物，已在台東的土地上重新生根，準備走向更廣闊的國際市場。

