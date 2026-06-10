不該「綠行你不行」！李四川談「三重」爭議

國民黨新北市長參選人一句台語的「三重」引發藍綠論戰，今（10日）李四川受訪時表示，他講台語講了60多年，只有被質疑「台灣國語」的問題，他認為不管是說「三重」還是「三重埔」都可以，但不能民進黨人講就可以，我講就不行，選舉不該選成這樣。

國民黨新北市市長參選人李四川（攝自中天新聞）

李四川上午出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」活動，表示自己已經說台語說了60幾年，這60幾年來，只有被質疑我的「台灣國語」，我沒想到到了選舉，連我說台語也有問題，也要抹黑，我一直認為不管是講「三重」還是講「三重埔」都可以，但是不可以民進黨人講「三重」就可以，我講「三重」就不行，選舉不需要選成這樣。

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針對網軍對於李四川「三重」的攻擊，政治性臉書粉專「政客爽」就特別剪了一段影片，包括民進黨的蘇貞昌，還有現任總統賴清德，講得也都是「三重」。

至於新北市議員江怡臻宣布放棄連任，並且透露有意願加入李四川的競選團隊，對此李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯的貢獻也相當多，昨天她發表不再參選，我會找她來談一談，如果她有意願加入競選團隊，我們當然會結合所有不分黨派的力量到我的競辦。

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