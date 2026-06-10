不該「綠行你不行」！李四川談「三重」爭議
國民黨新北市長參選人一句台語的「三重」引發藍綠論戰，今（10日）李四川受訪時表示，他講台語講了60多年，只有被質疑「台灣國語」的問題，他認為不管是說「三重」還是「三重埔」都可以，但不能民進黨人講就可以，我講就不行，選舉不該選成這樣。
李四川上午出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」活動，表示自己已經說台語說了60幾年，這60幾年來，只有被質疑我的「台灣國語」，我沒想到到了選舉，連我說台語也有問題，也要抹黑，我一直認為不管是講「三重」還是講「三重埔」都可以，但是不可以民進黨人講「三重」就可以，我講「三重」就不行，選舉不需要選成這樣。
針對網軍對於李四川「三重」的攻擊，政治性臉書粉專「政客爽」就特別剪了一段影片，包括民進黨的蘇貞昌，還有現任總統賴清德，講得也都是「三重」。
至於新北市議員江怡臻宣布放棄連任，並且透露有意願加入李四川的競選團隊，對此李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯的貢獻也相當多，昨天她發表不再參選，我會找她來談一談，如果她有意願加入競選團隊，我們當然會結合所有不分黨派的力量到我的競辦。
延伸閱讀
江怡臻要轉換跑道選立委？蘇巧慧表示尊重
搶銀髮票都喊加碼！李四川自認更符合長者需求
驚人民調數據！李四川、蘇巧慧只差0.8百分點 葉元之爆關鍵分析
其他人也在看
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
美伊衝突升溫！川普怒轟伊朗「光說不練」：將讓他們付出代價
美國與伊朗爆發新一波軍事衝突，雙方在荷姆茲海峽與中東多處基地展開報復性空襲。美國總統川普隨後在社群媒體發文，痛批伊朗在談判中拖延時間，直言對方「光說不練」，並警告伊朗將為此付出慘痛代價。
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
遭徐巧芯嗆綠營側翼！黃暐瀚列「3大關鍵」反擊了
政治中心／周孟漢報導立委與媒體人開戰，引發政論圈巨大海嘯！國民黨立委徐巧芯日前在政論節目上點名痛批資深媒體人黃暐瀚，狂轟他「為了上綠營節目吹捧沈伯洋」、「不配戴中華民國徽章」、「綠營側翼」。對此，黃暐瀚忍無可忍，今（10）日透過社群列出「這 3 大關鍵」，全面反擊，除了要徐巧芯說出到底哪一個節目不找他外，更甩出「1 鐵證」啪啪打臉徐巧芯，強大火力重擊徐巧芯。
獨家／竹北市長誰來接棒？王婉諭瀕出局 鮮肉議員、學霸奶爸呼聲高
民進黨今天（10日）下午正式宣布提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，各界關注他會把辛苦經營的竹北市交棒給誰？據《鏡報》調查，黨內討論較熱烈的人選包含新竹縣議員歐陽霆、陽明交通大學助理教授曾聖凱，以及時代力量黨主席王婉諭，但據多方消息指出，綠營內部有共識不會與時代力量合作推出人選，至於何時提名還要等縣黨部完成徵詢作業。
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...