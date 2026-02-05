不認代刀！博田院長稱廠商「只量長度」 衛生局打臉重罰50萬：屬醫療行為

博田醫院涉「代刀」爭議，謝榮豪澄清未讓廠商代刀，強調遭斷章取義。（圖／翻攝自博田國際醫院官網）

高雄博田國際醫院爆發醫材商疑代刀爭議。針對離職員工檢舉，院長謝榮豪遭指控在2023年10月一場椎間盤手術中，讓未具醫師資格的醫療器材公司人員進入手術室無菌區並靠近手術台近30分鐘，引發各界質疑。對此，謝榮豪第一時間喊冤，強調僅請廠商協助測量器材長度，強調自己已完成所有關鍵手術步驟，指控是遭不肖員工偷拍抹黑。

謝榮豪在個人臉書發文還原當時情況，表示該例病人術中出血量較大，他暫停操作止血穩定時，請護理師與廠商量測連接橫桿長度，強調這只是幾秒鐘的時間，卻被偷拍影片斷章取義。他反駁所謂「代刀」指控，稱此舉意圖抹煞其長達4小時40分鐘的手術努力，令人心寒。

回述事件始末，有離職的員工稍早爆料，院長謝榮豪在2023年10月5日執行椎間盤手術時，竟讓一名醫療器材廠商人員登上手術台、實際參與操作近30分鐘，形同「代刀」，引發醫界譁然。衛生局於昨（4）日突襲調查後，針對院方與謝榮豪分別開罰新臺幣50萬元，並強調醫療器材設置屬於醫療業務，依法應由醫師或受指示的醫事人員執行。

衛生局指出，根據初步行政調查，謝榮豪自2020年起即曾允許醫材商於手術過程中進行量測、混合骨水泥等操作，行為已違反相關醫療規範。依《醫療法》第108條，博田醫院被處以最高額度罰鍰50萬元；謝榮豪則依《醫師法》遭另行裁罰50萬元，並被暫停手術排程1個月，後續將依調查結果決定是否移送醫師懲戒委員會。

另據《ETtoday新聞雲》引述衛生局今日說法，醫療器材的安裝與處理屬醫療行為一部分，非具醫師資格者不得執行，亦不得僅由器材商人員操作。衛生局也依據《醫師法》第28條，將涉案廠商是否違法從事醫療行為一事移送司法機關偵辦。根據《醫師法》第28條，未具醫師資格者如從事醫療業務，將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣30萬至150萬元罰金。

