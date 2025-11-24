不認佛系 吳怡農酸「黨內操盤手」：若這麼會選 大罷免也不會這樣

僅壯闊台灣創辦人吳怡農。（本報資料照片）

民進黨布局2026縣市長選舉，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願；吳今（24日）接受廣播節目專訪時，被問及2023年補選被批評佛系打法，「因此很多人不支持你選台北市長」一事時，他回應，「如果這些黨內操盤手、如果這些名嘴們，如果真的這麼會選的話，我們大罷免也不會有這樣的結果，大罷免結果清楚看到催出6成投票率，最後是不同意大於同意票，『我們沒有爭取到社會的支持」，這是最現實的」。

吳怡農今上《新聞放鞭炮》節目，被問「上次跟王鴻薇補選（立委）的一仗，明明可以贏，為什麼要那麼佛系的打法」？導致不少支持者因此不支持他選台北市長。吳怡農對此直言，當然不認同被評為「佛系打法」；他認為大家的分析錯誤了，「覺得很多名嘴甚至黨內的操盤手，他們可能太久沒有去了解或者不願意去看清楚台北市選民結構，這是第一點。」

吳怡農強調，但是為什麼輸呢？這也是必須導正大家的誤會，依照當時媒體人的說法，當時的選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實他一直都是領先的，「但我必須承認做錯一件事情，就是沒有提早讓這些媒體人、名嘴了解自己的分析與策略，為什麼在中山松山選區，也是台北市的縮影，為什麼在這個地方訴求必須是理性的，避免挑起藍綠那種對抗仇恨，因為這個選區結構就是基本盤是藍大於綠，這是要面對的競爭現實，不可以忽視這件事情」。

為何認為自己失敗在沒有好好去溝通？吳怡農續指，因為當時這麼多人的攻擊跟看衰，影響了支持者的士氣，最後在他贏跟領先的中山區投票率，松山區投票率低了10%，很少在同一個選區看到投票率有這麼大的差距，這個落差差了7、8千票，也就是說原本是贏的，可是首先因為媒體界的攻擊，也影響了基層的投票意願，這是自己做的不夠好的地方。

被問及「那基本盤就是因為佛係打法？」吳怡農表示，必須說佛系打法也不是自己說的詞，大家不要忘了，不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、沒有汙辱對手，但絕對挑戰對手的主張、立場及政見，這是大家可能的誤會，一直講佛系佛系，大家好像不知道他選舉在做什麼？但是台北市民期待的是理性的討論。

另外，主持人也提到「有綠營人士對你上一次的選舉（2023年立委補選）攻擊，因此唱衰你可以做為候選人的條件？你知道嗎？」；對此，吳怡農回應，「如果這些黨內操盤手、如果這些名嘴們，如果真的這麼會選的話，我們大罷免也不會有這樣的結果，大罷免結果清楚看到催出6成投票率，最後是不同意大於同意票，『我們沒有爭取到社會的支持」，這是最現實的」。

吳怡農續指，而且這個「判斷」差多少？「這些比較資深的聲音們，他們的判斷在大罷免上，大家看到百分之百的大錯特錯，在大罷免投票之前，已經有好多操盤手在面試補選區的候選人，大家以為至少贏（成功罷免）10幾席，所以可以看到傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了」。

另外，吳怡農今也在臉書發文強調自己具有3個特點，包含到台北未來的問題，並且有解決方法、我能擴大社會支持，重現「小英成績」、持續學習和進步，強化社會對話；他提到，2023年補選讓人有所疑慮，但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先，但輸在中山區的投票率比松山區低 10％，表示自己與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為沒有機會，因此沒有出來投票。

吳怡農在該篇貼文也提及，「選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期，我所學習到的」。因此他說，面對台北市的選戰，會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

