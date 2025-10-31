不認台灣主流偏獨 鄭麗文：民進黨堆疊仇恨
[NOWnews今日新聞] 國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，她接受《德國之聲》專訪時表示，「一國兩制台灣方案」早在中國已故領導人鄧小平時期就已提出，台灣社會長期以來對此接受度極低，幾乎沒有討論空間。她強調，兩岸之間經歷超過百年的歷史隔離，分歧極大，化解矛盾需要時間與誠意，「不是在現有分歧上堆疊恨意與仇意，否則只會讓對立升高、局勢更緊張，這不是任何人樂見的結果。」
鄭麗文指出，民進黨在兩岸關係中扮演堆疊仇恨的重要角色，長期操作對立、不利於台灣人民的利益。她批評，現任政府執政至今，不僅限制兩岸交流，甚至讓民間參訪與旅遊都困難重重，形同「切斷所有連結」。她表示，未來三年最重要的任務，是凝聚「清楚的台灣主流民意共識」，讓台灣走向和平與理性，而非被推向戰爭邊緣。
鄭麗文：沒有永遠的現狀，也沒有永遠的戰爭或和平
談及「維持現狀」的主張，鄭麗文認為世界上沒有永遠的現狀，「也沒有永遠的戰爭或和平」。她主張兩岸應在變動中尋求穩定，避免衝突升高。她重申，2028年政黨輪替是關鍵時刻，「若民進黨繼續執政，台灣的國際與兩岸政策都將朝我們不希望看到的方向發展。」她強調，國民黨若能重返執政，將推動兩岸和解與和平發展，「等國民黨執政，你就會看到全新的局面。」
針對「九二共識」的爭議，鄭麗文認為，該共識仍有台灣的詮釋空間，「怎麼會沒有呢？」她反駁將中國領導人習近平的說法視為「不可挑戰的真理」，強調「所有人講的話都不會是真理」，並表示台灣仍有努力的空間，「如果沒有空間，那賴清德怎麼辦？台灣怎麼辦？」
對於外界質疑她所稱的「台灣主流民意」與現有民調落差，鄭麗文回應，主張立即統一或立即獨立的人都僅為個位數，維持現狀仍是台灣社會的最大共識。她強調，這個現狀每天都在變動，但多數台灣人希望透過和平化解分歧，「我們不希望透過無謂的挑釁、仇恨與對立，來引發軍事衝突與戰爭。」
鄭麗文：民進黨推「去中國化」，讓台灣對中國敵意升高
她並指出，民進黨多年來透過政治操作與課綱修正，推動「去中國化」，造成台灣社會對中國的敵意升高。她強調，依照《中華民國憲法》架構，台灣人民同時是中國人與台灣人，「民進黨官員在就任時都對《憲法》宣誓，而中華民國的《憲法》本就是一中憲法。」她認為，應正視歷史與文化連結，不應將中國視為仇敵，而是視為「可承繼的文化資產」。
鄭麗文強調，兩岸若能正常化、和解與合作，「一加一可以大於二」，台灣與中國可以透過和平創造雙贏的未來。她最後表示：「國民黨要走的路是和平與繁榮，而不是讓台灣成為第二個烏克蘭。」
