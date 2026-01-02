不認同藍白封殺國防預算！沈富雄批「有礙觀瞻」 推測在野最怕這件事

總統賴清德提出8年投入1.25兆國防特別預算，卻遭國民黨、民眾黨5度封殺於程序委員會，資深媒體人黃暐瀚批評，藍白拒絕排案的行為「非常不負責任」，前立委沈富雄也在日前受訪時坦言，在野此舉有礙觀瞻。沈富雄認為，藍白黨團幹部太過強勢，擔心後續缺乏論述能力而讓國防預算過關，可能才是真正原因。

沈富雄在《暐瀚撞新聞》接受黃暐瀚訪問時，針對「國防預算遭封殺」做出分析；沈富雄認為，國防預算應該排案後嚴審，而非在程序委員會就擋下。沈富雄認為，之所以連排案都不願意，是因為黨團幹部太過強勢，並擔心後續進到委員會審查的時候，沒有「論述能力」；沈富雄批評，藍白此舉「有礙觀瞻還很笨」。

至於賴清德所提出的1.25兆國防預算，沈富雄則不諱言表示「買來未必有用」，直言「當豪豬，不如當狐狸」的同時，沈富雄主張，台灣應該盡量避免被中共武力相向的狀況，而不是一味地增加軍購，厚植國防。

