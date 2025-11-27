不認同「直美」！台大醫學院長吳明賢：沒有完整訓練做醫美只是工人
〔記者邱芷柔／台北報導〕「很多送來的時候已經是植物人狀態，還有些就是救不回來。」台大醫學院院長吳明賢今(27日)直言，國內醫美亂象遠比外界想像嚴重，醫學美容的本質就是醫療行為，涉及診斷、全身狀況評估，甚至麻醉風險判斷，不是僅操作儀器那麼簡單，部分年輕醫師尚未完成基本臨床訓練，就急於投入醫美市場，只剩下技術操作層次，「如果只是操作儀器，那請護理師來做就好」，風險最終仍回到病人身上。
衛福部日前預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦法)，昨(26日)與醫界40個團體討論後取得共識，拍板2019年後畢業的醫師未來須完成畢業後一般醫學訓練(PGY)才能執行醫美處置，關上「直美」大門。
吳明賢今天出席「2025智慧健康新紀元 科技賦能 促進全民健康」論壇，接受媒體聯訪時提到醫美亂象與特管辦法修正引發的爭議，他直言，國內醫師養成制度其實早已定調，「PGY沒有什麼好爭，6+2的醫學教育改革，早就已經講得非常清楚。」也就是必須完成PGY1、PGY2臨床訓練後才具備獨立執業的基礎能力，「並不是你考試考完，有醫師執照就可以獨立執業。」
他批評，部分年輕醫師誤以為醫美只是「打雷射、打針」，不必完成完整PGY訓練就能投入市場，背後其實是把醫療簡化為技術操作，沒有醫學的完整的訓練，「其實就是去做工人。」他也反問，若只剩下操作層面的工作，「那假如這樣都可以說得通，我幹嘛要請醫師？我請護理師也可以來打。」
在臨床現場，風險早已浮現，吳明賢說，不少人輕忽醫美風險，誤以為打雷射、肉毒桿菌「沒什麼」，但臨床上也發生過打肉毒打到失明的案例。台大醫院每年都會接獲數件醫美發生嚴重併發症的後送個案，有些送來時已是植物人狀態，也有人最終搶救無效，「在媒體上看到的，只是冰山一角。」
對於醫美糾紛層出不窮，他也直言，部分業者抱持「賠一次，多做幾個就賺回來」的心態，將醫療視為生意經營，才會導致亂象叢生，醫療若被當成生意，最後一定會很慘，而真正受害的永遠是民眾，「醫療的目的，是保障健康與生命安全，不能商品化」，醫療若只剩下獲利考量，最後付出代價的必然是民眾。
