不認失言！學生問大陸會打來？賴清德稱2027「是準備」：有些民代誤會

總統賴清德今（29日）出席「2025 今周刊總統與青年論壇」，有學生向他提問，中國大陸是否會攻台？對此，賴清德回應，有一些媒體跟民意代表誤會了，國際社會講2027，是指中國大陸要做好攻台的準備，倒不是說2027年就要動手。

賴清德。（圖／中天新聞）

有學生透過網路提問中國大陸會打來嗎？賴清德表示，「這個問題，是身為總統最關切的問題」，而他的做法是「無恃其不來，恃吾有以待之」，也就是說我們要做好準備，因為國際社會都講中國大陸在2027年之前要做好攻台的準備，「我想有一些媒體跟民意代表誤會了」，國際社會講2027，是指中國大陸要做好攻台的準備，倒不是說2027年那一年要動手，但不管他們有沒有動手，我們都做好準備。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德說，他一上任就提高國防預算，希望在明年可以達到GDP的3%以上，2030年達到GDP的5%，他在總統府也成立全社會防衛韌性委員會，「我們也會發給每一個同學一本小橘書」，大家可以回去參考看看，如果遇到天災，我們也可以經由這本書瞭解如何保護自己又幫助別人，地緣政治變化那又是另外一回事，基本上都適用。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德指出，我們國防特別預算，主要要達到三個目標。第一是打造台灣之盾，如果中國大陸的飛彈打來、無人機過來，我們總要有台灣之盾，來保全我們的戰力，保護我們的關鍵基礎設施，保護全國人民生命財產的安全；第二，人工智慧化的時代來了，我們的國防體系也要導入人工智慧，用人工智慧進行高速感知；第三，台灣是全世界少數有能力打造國防工業的國家，國防工業需要創新，因為未來有無人機、機器人還有無人艇，甚至各種這種無人載具，這非常需要年輕人投入，用創新的思維投入這個領域，讓國家更安全，讓產業升級轉型，經濟更進步，收入能夠更好。

