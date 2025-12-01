不認幽靈連署！賴苡任嗆檢方舉證不足 檢察官：連共犯都稱讚起訴書寫得好
台北地檢署偵辦「罷雙吳」幽靈連署案，指控罷團青年軍賴苡任參與偽造連署，還指導1名「不詳志工」抄寫提議人名冊。賴苡任不認罪，聲請傳喚「不詳志工」到庭作證，但他今（12/1）天改口不傳了，痛批檢方不主動傳喚是「不負舉證責任」。但檢察官反嗆，檢方有其他證據證明，賴苡任不只指導還從頭到尾參與犯行，更透露有本案共犯稱讚起訴書「寫得很好、調查很詳盡」，可見檢方有十足把握。
檢方指控，「罷吳四騎士」的賴苡任、劉思吟、滿志剛，以及劉思吟丈夫林叡，於今年2月5日傍晚，在國民黨台北市黨部與主委黃呂錦茹、書記長初文卿開會。會議間，黃呂錦茹決定更換罷免案領銜人，並承諾提議人名冊由北市黨部負責，達成抄寫偽造提議人名冊以加快送件的共識。隔日，賴苡任在黨部指導1名「不詳志工」抄寫名冊，劉思吟、林叡則協助初文卿、總幹事姚富文裝箱，由黃呂錦茹在場監督。
檢方依偽造文書及《個資法》起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、國民黨台北市第4區黨部執行長陳奎勳、賴苡任等5人，至於在場協助抄寫的15名志工則緩起訴。除賴苡任外，黃呂錦茹等4人於法院審理時均認罪，求取輕判。
不過，賴苡任不僅不認罪，今年8月開庭時，他聲請傳喚20名證人，包含劉思吟、滿志剛、林叡及國民黨黨代表董佳瑜，15名抄寫名冊的緩起訴志工，以及起訴書裡提到的「不詳志工」。他今天開庭改口，只傳滿志剛、林壡和董家瑜。
賴苡任解釋，他沒有指導過志工抄寫名冊，當時只是姚富文請他向志工們轉達中選會相關書寫規定，檢方有義務證明他有從事過「指導」，檢察官應該自己聲請傳喚這位「不詳志工」。他痛批，檢察官上次開庭不想負擔舉證責任，推稱「不詳志工」是依照他的自白所寫，但他的自白不能當作唯一證據，何況，他也未曾提過「指導」兩個字。
但檢察官反嗆，檢方不是不願舉證，而是舉證方式不應該由賴苡任決定，況且賴苡任不是「只有指導志工如何抄寫名冊」，而是「從頭到尾參與犯行」。檢察官補充，檢方有義務證明被告有罪，日後會依照全卷事證努力說服法官，還加碼透露，「有共犯稱讚起訴書寫得很好，調查很詳盡」。
檢察官也質疑，賴苡任指姚富文請他轉達規定，希望請法官向賴苡任確認，他究竟只是接收到姚富文的請求，但沒有實際轉達給志工？還是有確實依照請求轉達？否則按照賴苡任「字斟句酌」的程度，恐怕也會否認他曾經轉達。賴苡任馬上回嗆檢察官「混淆視聽」，強調本案重點應該是這名「不詳志工」有沒有偽造連署書，如果沒有，那他也不會成立犯罪。檢方將聲請傳喚台北市議員張斯綱、黃呂錦茹、初文卿、姚富文、劉思吟作證。
賴苡任的律師攻擊，北檢已經認定張斯綱不知道北市黨部抄寫名冊一事，且給予不起訴處分，檢方聲請傳喚他，與檢方認定事實相互矛盾。檢察官則強調，張斯綱曾拿3000份第10屆提議人名冊給賴苡任，讓他轉交給黃呂錦茹和初文卿，但這是「舊民意」，不能拿來作為第11屆罷免案使用，而起訴書認定這是偽造連署的來源之一，有必要傳喚他到庭釐清。
賴苡任日前被檢方限制出境、出海將到期，法官詢問對此有何意見？賴苡任的律師魏憶龍表示，他過去曾辦理過王炳忠涉入《國安法》案件，歷審法院都判決無罪，但王炳忠還是被限境限海了5年，感嘆「5年的青春光陰都消失了」。他強調，境管是對人權的侵害，不應該限制這麼久，「這不是一個民主法治國家應有的司法案件。」
更多太報報導
高市府澄清陳其邁與李有財關係 藍青年：肖像遭冒用多年都不知情？
立院國民黨團開啟「萬年總召」之路挨批 賴苡任：柯建銘已掌權23年
延續罷綠委攻勢 「罷雙吳4騎士」均有意轉戰明年北市議員選舉
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 17 小時前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄
台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 小時前