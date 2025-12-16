不認憲法法庭被癱瘓 翁曉玲：問題在賴清德不提名大法官

國民黨立委翁曉玲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院修正《財政收支劃分法》再次引發朝野衝突，行政院覆議失敗後，昨正式宣布不副署。面對朝野僵局，政壇出現應該讓因《憲法訴訟法》修法案停擺的憲法法庭恢復運作。國民黨立委翁曉玲今（16日）則表示，憲法法庭沒辦法運作是總統的問題，因為總統賴清德至今都沒有第三波大法官人事提名名單。

針對憲法法庭傳出這星期五可能重啟？翁曉玲回應，對於星期五憲法法庭要做什麼事情，其實還不得而知，要再看到時候的實際狀況。

至於憲法法庭是否有助於解決當前的朝野僵局？翁曉玲說明，依照現在的情況，大法官人數還沒有補足到10人，所以基本上憲法法庭不可以做出任何判決，但如果是對於不受理的裁定或對於什麼的統一解釋等審議，目前沒有說非得一定要限縮在10人，都有一些可能性。

翁曉玲強調，大法官應該要遵守《憲法訴訟法》的規定，如果當時認為憲訴法違憲的話，司法院早在一開始就該處理，由此可見，裡面一定有不少大法官認為還是要遵守目前的憲訴法規定。更何況，提高大法官評議門檻，世界各國都是這麼做，所以並沒有所謂違憲的情況，就看大法官在星期五實際的審議再來說。

至於綠營抨擊，說憲法法庭是遭到癱瘓。翁曉玲回應，憲法法庭沒有被癱瘓，憲法法庭現在的大法官人數之所以不足，是因為賴清德沒有提出適當的大法官人選，以至於連續兩波的大法官審查當中，立法院最後否決否決這兩批大法官的名單，直到現在，賴清德都沒有提出第三波的大法官名單，其實賴總統已經失職了。

翁曉玲表示，按照規定，賴清德本來就應該要趕緊送出第三波大法官人事名單，所以憲法法庭沒辦法運作，不是立法院的問題，而是總統的問題，希望全國民眾都能瞭解 ，提名權是在總統，如果總統不提，立法院怎麼審？

