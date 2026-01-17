不認是台灣人！陳玉珍自稱「福建金門人」：和台灣位階一樣

科技KOL許美華揭露，國民黨立委陳玉珍曾向美國智庫表示自己「不是台灣人」，引發爭議，對此陳玉珍再度秀出身分證，強調自己是中華民國國民、「福建金門人」，自己確實不是台灣人；對此陸委會副主委梁文傑說，中華民國確實有福建省，重點在於陳玉珍是否為中華民國國民。

自稱是福建人 陳玉珍：別用大台灣想法霸凌金門

科技KOL 許美華在臉書爆料，陳玉珍曾私下和美國智庫聲稱「不是台灣人」，還說兩岸若開戰，中國只會打台北、不會打金門，對此陳玉珍不滿秀出身分證，出生地在福建省金門縣，不滿表示「金門本來就不是屬於台灣，金門是屬於中華民國、不屬於台灣」。

陳玉珍稱自己是福建金門人。圖／台視新聞

陳玉珍更批，台派的人跟外國人聊天，不願意給人家正確的信息，她認為說自己不是台灣人沒有錯，金門人都不覺得自己是台灣人、金門人都覺得自己是金門人，爆氣稱「不要用大台灣的想法霸凌金門」。

陳玉珍自認福建人 陸委會：是中華民國國民就好

陳玉珍也強調，台澎金馬是在中華民國裡頭，金門、台灣位階一樣，對此梁文傑回應，「陳玉珍委員說她是福建人，這我沒有意見，因為我們現在中華民國確實還是有福建省，她說她是福建人，不是台灣人無所謂，只要是中華民國國民就好」。

無論是台、澎，金、馬，在憲政體制下都同屬中華民國，差別不在身分證怎麼寫，而是「是不是台灣人」的認同之爭。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／張碧珊

