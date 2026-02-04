不認李貞秀「口頭放棄」中國籍 劉世芳要求內政部不給密件資料

劉世芳強調公職人員必須面對忠誠檢驗，此舉是捍衛主權而非「霸凌中配」。（資料畫面）

民眾黨不分區立委、中配李貞秀已正式就職，但其「雙重國籍」爭議持續升溫。內政部長劉世芳於專訪中強硬表示，李貞秀宣稱辦理放棄中國籍卻遭拒，但至今未提出任何官方戳章證明，內政部認定為「不具法律效果的放棄」，為維護國家安全，將儘量規範內政部「不提供密件以上資料」，以應對潛在的忠誠風險。

內政部長劉世芳在接受黃暐瀚專訪時直言，立委雖可調閱資料，但針對李貞秀的特殊情況，「我們大概就是不去滿足她的需求」，她強調，只要確認屬於個資、機密、極機密或絕對機密等資料，大概都不可能提供。劉世芳表示，雖然行政院尚未統一開會討論，但在內政部職權範圍內，她會儘量規範凡屬「密件以上」均不予提供。

對於李貞秀主張中國不受理其放棄國籍申請，劉世芳駁斥，擔任中華民國立委的底線是效忠，必須提出具法律效果的文件，例如官方收件郵戳、雙掛號回函或章戳，而李貞秀目前提出的文件沒有任何戳章，「不知道佐證是真是假」，且國籍與戶籍、護照不可混為一談。劉世芳定調，在未見官方證明前，內政部認定這是不具法律效果的放棄，並已去函立法院查明。

外界質疑民進黨此舉是在霸凌中國籍配偶或刻意反中，劉世芳澄清，維護中華民國主權、保護憲法是公務員職責，「不要想成是在霸凌，法律就是這樣寫的」。她更提出現實面的質疑：若未來面臨共機擾台等國安議題，李貞秀是否敢公開表態拒絕與反對？這是身為公職人員必須面對的忠誠檢驗。

劉世芳說明，《兩岸條例》規範的是「候選人」資格，但「當選後」就必須適用《國籍法》第20條，放棄原國籍。她強調，若李貞秀是擔任副市長等行政職，內政部有准駁權，但立委的最高層級是立法院。內政部身為國籍法主管機關，已盡告知義務，未來若李貞秀喪失黨籍或經立院解職，其國籍爭議才不屬此範圍。





