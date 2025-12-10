不認洩漏外交機密給中共！ 吳釗燮前秘書一審重判8年2月 大喊「我沒做錯」

前外交部長吳釗燮秘書何仁傑涉嫌利用公務之便洩露機密給黃取榮，一審重判8年2月，今高院出庭大喊「我沒有做錯」。李政龍攝



前民進黨資深黨工黃取榮涉嫌當共諜，唆使前民進黨民主學院副主任邱世元、前總統府諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等人洩漏總統賴清德出訪友邦巴拉圭等機密文件；一審重判黃10年、吳4年、邱6年2月、何8年2月，全案上訴中。高檢署另認定黃取榮涉及發展組織罪起訴求刑12年。高等法院今（12/10）日開庭，何仁傑被法警提上來時對著媒體大喊「我沒有做錯！」

調查指出，黃取榮2023年間利用舊識何仁傑刺探機密，何仁傑利用近身接觸吳釗燮的機會蒐集2份公務秘密及1份機密交給黃取榮。黃取榮混合公開資料、秘密及機密資料撰寫成「分析報告」，再用加密軟體傳送給中共。他另指示邱世元透過交情引誘總統府上班的吳尚雨交付1份總統賴清德出訪巴拉圭的行程細節（行程結束後已解密）及4份副總統國內選舉行程資料（行程結束後已解密）。

廣告 廣告

資深前黨工黃取榮收賄607萬 被問賣台低頭不語

一審認定，黃取榮共收取報酬607萬7500元、邱世元收221萬6924元。據了解，黃取榮不認罪，邱世元、吳尚雨應訊時則坦承犯行，黃判刑10年最重、何仁傑則判8年2月，至於認罪的邱世元則判6年2月、吳尚雨4年。

前民進黨民主學院副主任邱世元涉嫌透過總統府諮議吳尚雨，洩露賴清德出訪友邦資訊，認罪獲判6年2月。李政龍攝

前民進黨民主學院副主任邱世元涉嫌透過總統府諮議吳尚雨，洩露賴清德出訪友邦資訊，認罪獲判6年2月。李政龍攝

一審合議庭指出，黃取榮等4人長期從事黨職或公職，應知效忠國家的重要性，但4人刺探、收集、洩漏及交付之資料，涉及我國外交資訊及首長行程等外交重要情報等，讓我國艱難的外交處境「雪上加霜」，助長中共「三戰」（編按：輿論戰、心理戰、法律戰）的作為，期間相當長，交付的資料還涉及外交部會等高層行程，危害國家外交安全，應該嚴厲苛責。

全案一審宣判後，黃取榮、何仁傑、邱世元目前持續在押，僅吳尚雨獲交保50萬。不過，黃取榮涉案不僅於此，他面臨的刑度令人咋舌。高檢署認定，他在台吸收邱世元、何仁傑，這部分另犯《國家安全法》發展組織罪，屬二審管轄範圍，日前將黃取榮一人另行起訴求刑12年。

黃取榮今天到高院出庭，這次他一見到媒體馬上低下頭，記者再次問他「為何賣台」，這次他沒作任何反應，隨法警轉身步上樓梯。

前民進黨資深黨員黃取榮這次又被記者問「為何要賣台」，他低下頭不作任何回應。李政龍攝

前民進黨資深黨員黃取榮這次又被記者問「為何要賣台」，他低下頭不作任何回應。李政龍攝

更多太報報導

前民進黨工當共諜判10年「被上訴」！ 黃取榮另涉發展組織罪聞「賣台」反應曝

為錢出賣賴清德、吳釗燮！總統府共諜重判理由曝光 北院痛斥：助長中共「三戰」行為

出賣總統出訪行程、外交機密 北院重判綠營四黨工、首謀黃取榮10年